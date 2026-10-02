La Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (Conanp) reportó el avistamiento de tres vaquitas marinas en Baja California.

Sin embargo, las condiciones meteorológicas adversas con oleaje elevado y vientos fuertes impidieron acercarse a los animales para tomarles fotografías.

Conanp reporta avistamiento de tres vaquitas marinas; no pudieron fotografiarlas (Conanp )

Reporta Conanp avistamiento de tres vaquitas marinas

La Conanp y Sea Shepherd Conservation Society publicaron los resultados de la “Campaña de Entrenamiento en Observación y Fotografía de Vaquita 2026”.

En ellos se dio a conocer sobre los tres avistamientos breves de vaquitas marinas.

Durante su campaña, la Conanp capacitó a ocho jóvenes de la comunidad de San Felipe, Baja California, como observadores de la vaquita marina y en técnicas de muestreo de ADN ambiental (eDNA).

Conanp reporta avistamiento de tres vaquitas marinas; no pudieron fotografiarlas (Conanp )

Los jóvenes elegidos lograron concluir una preparación de 10 días en el mar, más 22 horas de entrenamiento previo, dos días de especialización en obtención de datos acústicos y visuales y visualización de la hembra adulta conocida como “Frida”.

No obstante, los esfuerzos de observación se vieron afectados por el clima que impidió usar las pangas para aproximarse, tomar fotos y recolectar muestras de agua para eDNA.

El objetivo de los esfuerzos visuales de la campaña de entrenamiento de la Conanp fue obtener datos acústicos y visuales en mayo pasado en el:

Área de Tolerancia Cero (ATC)

Área de Extensión (AE)

Así como en aguas al noroeste de esas áreas, donde se registraron numerosas detecciones de vaquita en 2025.

Conanp reporta avistamiento de tres vaquitas marinas; no pudieron fotografiarlas (Conanp )

Conanp reporta avistamiento de tres vaquitas marinas; no pudieron fotografiarlas (Conanp )

Pese a que el esfuerzo visual se centró en el ATC debido a que se registraron el mayor número detecciones acústicas, los avistamientos ocurrieron fuera de esa área: una en la AE y dos en la zona noroeste.

La dificultades en el registro de datos acústicos se vio afectada en el área entre el límite oeste del Refugio de la Vaquita y el límite noroeste del AE y del ATC porque coincidió con una gran cantidad de pescadores de callo.

Conanp reporta avistamiento de tres vaquitas marinas; no pudieron fotografiarlas (Conanp )

Ante tal situación, los detectores acústicos fueron cortados de sus anclajes y se determinó limitar su colación en esa área.

Utilizando boyas sumergidas para que no interactuaran con las actividades pesqueras de la zona.

Aunque se registró la pérdida de algunos detectores, los datos recogidos permitieron confirmar la presencia de vaquitas marinas.

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