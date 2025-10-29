Una expedición mexicana en Baja California, logra avistar ejemplares de vaquita marina tras años de estar al borde de la extinción.

Biólogos mexicanos observan ejemplares de la vaquita marina en Baja California

Durante una expedición hecha por la ONG Sea Shepard, y comandada por biólogos y autoridades mexicanas, se logró avistar a varios ejemplares de la vaquita marina en Baja California.

Lo cual hizo que todos los tripulantes que navegaban por aguas de Baja California, estallaran en aplausos y se abrazaran entre sí, pues es sabido que la vaquita marina es la especie más amenazada del mundo que estaba al borde la extinción.

Vaquita marina (@ernesto_mendez)

La tripulación no solo vio a un adulto de vaquita marina, sino a una cría en Baja California, lo cual los llenó de esperanza para la salvación de la especie marina.

El pasado martes 28 de octubre, los científicos y autoridades como la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), realizaron una conferencia de prensa para mostrar los resultados de su expedición por Baja California.

En ella revelaron que se lograron avistar entre 7 a 9 ejemplares de vaquitas marinas en el Alto Golfo de Baja California, y se logró grabar a una hembra embarazada llamada Frida nadando junto a una cría joven de aproximadamente 8 meses.

Esta cifra es ligeramente mayor a la observada en 2024 en donde se registraron entre 6 y 8 ejemplares, revelando que la especie de la vaquita marina se mantiene relativamente estable.

Conferencia de prensa sobre la vaquita marina de la Semarnat (Fernando Llano / AP)

Con información de AP.