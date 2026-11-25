Estudiantes del Conalep número 4, en Iztapalapa, CDMX, firmaron los 12 compromisos de Hombres por la Transformación este 25 N.

En el marco del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia hacia la Mujer, Rodrigo Rojas Navarrete, director general de Conalep, señaló que este programa estará activo en los más de 300 planteles de todo el país.

Por su parte, la presidenta Claudia Sheinbaum reiteró que estos compromisos no son únicamente para los Conalep, sino que se aplicarán en todos los bachilleratos a nivel nacional.

Los 12 compromisos de Hombres por la Transformación contra la violencia contra la mujer

Estudiantes del Conalep número 4 firmaron, en una transmisión en vivo desde la conferencia mañanera del 25 de noviembre, los 12 compromisos de Hombres por la Transformación.

Estos compromisos establecen el reconocimiento de los derechos de las mujeres, así como acciones para prevenir y erradicar la violencia de género.

Los 12 compromisos de Hombres por la Transformación son:

Renunciamos a ejercer cualquier tipo de violencias y a toda complicidad que tolere el machismo, el clasismo y el racismo, trabando con otros hombres por una sociedad igualitaria. Sabemos que las mujeres tienen los mismos derechos que nosotros Nos comprometemos a erradicar el acoso y el abuso sexual en la casa, con las familias, en la calle, la escuela, el trabajo y en la comunidad. Condenamos el odio y el acoso sexual en los espacios digitales y promovemos el debate crítico. Rechazamos los contenidos o prácticas provenientes de grupos virtuales que promueven entre los hombres y, en particular entre los jóvenes, el odio extremo, la humillación, el acoso y la normalización de las violencias contra las mujeres. Rechazamos todos los estereotipos que nos impiden desarrollarnos en libertad. Compartimos la responsabilidad de los cuidados. Promovemos el cuidado de nuestra salud física y emocional como un ejercicio de derechos y responsabilidad colectiva. Queremos un país donde todas las mujeres y hombres de pueblos indígenas y afromexicanos, vivan con dignidad, sin discriminación y sin machismo. Queremos una sociedad segura y pacífica para la población de la diversidad sexual. Impulsamos la toma de decisiones con prácticas democráticas en la calle y en la casa. Concebimos el poder como servicio en todos los espacios de los que formamos parte y no como forma de opresión y violencias sobre otras personas.

Los 12 compromisos de Hombres por la Transformación se aplicarán a nivel nacional: Sheinbaum

Claudia Sheinbaum aclaró que los 12 compromisos firmados por los estudiantes del Conalep no se quedarán sólo en sus planteles, sino a nivel bachillerato en todo México.

“No solo es en el Conalep sino que vamos a iniciar con el bachillerato nacional” Claudia Sheinbaum

Por su parte, Rodrigo Rojas Navarrete, señaló que más de 170 mil estudiantes varones participarán en los 12 compromisos de Hombres por la Transformación para “continuar con un cambio cultural que nos involucre en la construcción de la igualdad sustantiva y una vida libre de violencias contra las mujeres, adolescentes y niñas”.