La alcaldesa Alessandra Rojo de la Vega encabezará este 25 de noviembre la entrega de apoyos económicos del programa social “Contra la Violencia, Avánzale”, dirigido a mujeres que enfrentan situaciones de violencia y necesitan recursos para continuar sus procesos legales.

La actividad se realizará en el marco del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres y marcará el inicio de los 16 días de activismo en la alcaldía Cuauhtémoc, periodo durante el cual se llevarán a cabo más de 20 actividades para visibilizar esta problemática y acercar herramientas de atención y acompañamiento.

Ale Rojo de la Vega impulsa apoyos para mujeres con procesos legales por violencia

El programa “Contra la Violencia, Avánzale” busca respaldar económicamente a mujeres que enfrentan procesos legales relacionados con situaciones de violencia, con el propósito de facilitar la continuidad de sus trámites y procedimientos.

Como parte de las actividades del 25N, la alcaldía también presentará los avances del Centro de Formación para Mujeres “Las Amazonas”, espacio donde se imparten capacitaciones en distintos oficios para que las participantes desarrollen habilidades que les permitan generar ingresos propios y avanzar hacia su autonomía económica.

La programación contempla además espacios de participación para las vecinas, el encendido de iluminación alusiva en el edificio de la alcaldía y una rodada ciclista hacia la Glorieta de Cuitláhuac.

Alcaldía Cuauhtémoc realizará más de 20 actividades durante los 16 días de activismo

Los 16 días de activismo comenzarán el 25 de noviembre y concluirán el 10 de diciembre. Durante este periodo, la demarcación desarrollará más de 20 actividades enfocadas en visibilizar la violencia contra las mujeres y acercarles opciones de atención y acompañamiento.

La alcaldía señaló que la atención a mujeres que enfrentan violencia se mantiene de manera permanente y no se limita a las fechas conmemorativas, por lo que las acciones de apoyo y acompañamiento continúan más allá del periodo de activismo.