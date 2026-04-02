La temporada de huracanes 2026 está muy cerca. El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) dio a conocer cuándo inicia este fenómeno.

Se estima que al menos cinco ciclones tropicales lleguen a territorio mexicano durante la temporada de huracanes 2026, la cual podría iniciar en un par de meses.

¿Cuándo inicia la temporada de huracanes 2026? Esto se sabe

El Servicio Meteorológico Nacional pronostica que la temporada de huracanes 2026 inicie:

Océano Pacífico: 15 de mayo de 2026

Océano Atlántico: 1 de junio de 2026

Mientras que la temporada de huracanes 2026 afectará a estas entidades hasta el mes de noviembre:

Quintana Roo

Yucatán

Veracruz

Tamaulipas

Huracán Melissa se acerca a Bermudas con fuerza de categoría 2 (Ernesto Mastrascusa / EFE)

Proyecciones del Servicio Meteorológico Nacional estiman que el Pacífico concentre entre 15 y 20 sistemas tropicales, mientras que el Atlántico registrará entre 14 y 19 eventos.

La institución señala que al menos cinco ciclones en cada costa evolucionarán a categorías mayores, lo que podría ser un peligro para estas zonas.

Temporada de huracanes 2026: lista de ciclones

Esta es la lista de nomenclatura para los primeros sistemas que alcanzan la categoría de tormenta tropical:

Océano Pacífico:

Amanda

Boris

Christina

Océano Atlántico: