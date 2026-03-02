¿Habrá horario de verano en 2026? Te decimos las zonas que sí cambian.

El horario de verano aplica todavía para algunos municipios de México.

En estas zonas sí cambian por el horario de verano en 2026

El horario de verano ocurre solo en la franja fronteriza norte de nuestro país.

La zonas en las que se tiene que adelantar una hora el reloj son:

Baja California: En los municipios de Tijuana, Mexicali, Ensenada, Playa Rosarito y Tecate

Chihuahua: En los municipios de Ciudad Juárez, Ojinaga, Ascensión, Janos, Coyame del Sotol, Manuel Benavides, Guadalupe y Praxedis G. Guerrero

Coahuila: En los municipios de Acuña, Piedras Negras, Guerrero, Hidalgo, Jiménez, Nava, Morelos, Villa Unión y Zaragoza

Nuevo León: En los municipios de los municipios de Anáhuac y Los Aldama

Tamaulipas: En los municipios de Nuevo Laredo, Reynosa, Matamoros, Río Bravo, Valle Hermoso, Miguel Alemán, Camargo, Mier, Guerrero y Gustavo Díaz Ordaz

Desde el 2022, se dio la eliminación del horario de verano en casi todo México, gracias a la Ley de los Husos Horarios, a excepción de los municipios fronterizos mencionados.

Horario de Verano (Crisanta Espinosa)

Fecha de inicio del horario de verano en 2026

El horario de verano en 2026 iniciará el próximo domingo 8 de marzo a las 2:00 de la mañana.

Toma en cuenta que el cambio de horario permanecerá hasta el domingo 1 de noviembre .

Serán casi 8 meses en los que estará activo el horario de verano en el norte de México.