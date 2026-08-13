El actor Poncho Herrera asegura que como mexicano duele ver la situación de los migrantes en Estados Unidos, ya que sólo van a trabajar.

“Es muy doloroso que para un grupo de personas, ellos capitalicen este odio para ellos mantenerse en el poder”. Alfonso Herrera, actor

Alfonso Herrera también recordó que como embajador de Buena Voluntad debería mantenerse imparcial en el tema migratorio; sin embargo, duele ver el dolor de los connacionales.

Poncho Herrera asegura que “como mexicano te duele” ver trato a migrantes en Estados Unidos

Fue en entrevista con Aristegui Noticias que Alfonso Herrera envió un mensaje a los mexicanos que viven en Estados Unidos y temen salir por ICE, cuando lo único que hacen es “chingarle”.

Poncho Herrera aclaró que si bien es un tema delicado en el que debería ser imparcial, duele la situación cuando sólo ha visto a migrantes mexicanos trabajando.

Agregó que es doloroso ver cómo viven esta situación cuando trabajan jornadas extenuantes, con hasta tres turnos, haciendo lo mejor posible y sólo son víctimas del odio.

Asimismo, Alfonso Herrera reiteró que duele el dolor de los connacionales que viven con miedo, sin otra situación más que trabajar pese a la imagen que ha sido generalizada.

Esto mientras el grupo en el poder capitaliza con el odio hacia los migrantes para perpetuarse precisamente en el gobierno.

Poncho Herrera señala como crisis global la migración, no sólo en Estados Unidos

La situación migratoria de varios mexicanos en Estados Unidos fue abordada por Alfonso Herrera tras señalar su labor como un embajador de buena voluntad de ACNUR.

Debido a ello, Poncho Herrera ha visto que la crisis de migración es a nivel global, ya que en sus primeras misiones descubrió cómo terminan los niños solos en las caravanas.

Por ello, destacó que el mundo no ha comprendido el nivel de la crisis ni la gravedad de que una gran cantidad de personas estén en una situación vulnerable.