Se iniciarán discusiones sobre la Ley de Aguas Nacionales en la Cámara de Diputados y estos serás los beneficios según Conagua.
El titular de la Comisión Nacional del Agua, Efraín Morales López, compartió un video para hablar son el proceso en el que se encuentra el paquete de iniciativas en materia de agua de Claudia Sheinbaum.
Estos son los beneficios de la Ley de Aguas Nacionales
Efraín Morales se reunió hace una semana con Ricardo Monreal, para revisar el proceso legislativo que se llevará a cabo en los siguientes días para aprobar la ley.
El domingo 30 de noviembre, Efraín Morales compartió un video para confirmar que muy pronto será discutida y votada la Ley de Aguas Nacionales en la Cámara de Diputados.
El titular de Conagua explicó los beneficios de la Ley de Aguas Nacionales como:
- Permitir el derecho humano al agua para todas y todos los mexicanos.
- Habrá un nuevo sistema de concesiones ordenado y transparente para todos los ciudadanos.
- La ley Nacional de Aguas promete acabar con el mercado negro del agua.
- Se acabarán las prácticas abusivas como el acaparamiento y la sobre explotación de las aguas nacionales.
- La nueva ley garantiza el binomio tierra agua, para que las propiedades con títulos de concesión se puedan heredar o se puedan vender.
- Se reconocerán los sistemas comunitarios de agua y se buscará que las comunicades más desprotegidas tengan agua.
Titular de Conagua asegura que la Ley de Aguas Nacionales beneficiará a todos
Efraín Morales asegura que la nueva Ley de Aguas Nacionales se estructuró a partir de las necesidades de la población.
Además, el poder legislativo abrió foros para que la ciudadanía fortaleciera la iniciativa.
El titular de la Conagua asegura que el proceso para la aprobación de la Ley de Aguas Nacionales será transparente y abierta al diálogo.