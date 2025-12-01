Se iniciarán discusiones sobre la Ley de Aguas Nacionales en la Cámara de Diputados y estos serás los beneficios según Conagua.

El titular de la Comisión Nacional del Agua, Efraín Morales López, compartió un video para hablar son el proceso en el que se encuentra el paquete de iniciativas en materia de agua de Claudia Sheinbaum.

Estos son los beneficios de la Ley de Aguas Nacionales

Efraín Morales se reunió hace una semana con Ricardo Monreal, para revisar el proceso legislativo que se llevará a cabo en los siguientes días para aprobar la ley.

El domingo 30 de noviembre, Efraín Morales compartió un video para confirmar que muy pronto será discutida y votada la Ley de Aguas Nacionales en la Cámara de Diputados.

Ya circula en la Cámara de @Mx_Diputados el dictamen del paquete de iniciativas en materia de aguas propuesto por nuestra Presidenta @Claudiashein. pic.twitter.com/SDvuUC1GRX — Efraín Morales López (@Efrainmoralesl) November 30, 2025

El titular de Conagua explicó los beneficios de la Ley de Aguas Nacionales como:

Permitir el derecho humano al agua para todas y todos los mexicanos.

Habrá un nuevo sistema de concesiones ordenado y transparente para todos los ciudadanos.

La ley Nacional de Aguas promete acabar con el mercado negro del agua.

Se acabarán las prácticas abusivas como el acaparamiento y la sobre explotación de las aguas nacionales.

La nueva ley garantiza el binomio tierra agua, para que las propiedades con títulos de concesión se puedan heredar o se puedan vender.

Se reconocerán los sistemas comunitarios de agua y se buscará que las comunicades más desprotegidas tengan agua.

Ricardo Monreal y Efraín Morales López se reunieron para discutir sobre el proceso legislativo de la Ley General de Aguas (X/@RicardoMonrealA)

Titular de Conagua asegura que la Ley de Aguas Nacionales beneficiará a todos

Efraín Morales asegura que la nueva Ley de Aguas Nacionales se estructuró a partir de las necesidades de la población.

Además, el poder legislativo abrió foros para que la ciudadanía fortaleciera la iniciativa.

El titular de la Conagua asegura que el proceso para la aprobación de la Ley de Aguas Nacionales será transparente y abierta al diálogo.