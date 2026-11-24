Luis Donaldo Colosio Riojas confirmó que buscará la gubernatura de Sonora de la mano de Movimiento Ciudadano (MC).
De acuerdo con Colosio Riojas, decidió aceptar la invitación de MC para contender por la gubernatura en las elecciones 2027 porque “todos los días busco justicia y esa justicia comienza en Sonora”.
“Después de mucha reflexión he decidido aceptar la invitación de Movimiento Ciudadano para competir por la candidatura a gobernador por el estado de Sonora, mi estado natal”Luis Donaldo Colosio Riojas
Colosio Riojas va por la gubernatura de Sonora por fuerte vínculo familiar con su estado natal
Luis Donaldo Colosio Riojas resaltó que competirá de la mano de MC por la gubernatura de Sonora porque “pocas cosas son tan fuertes como los vínculos familiares y la historia personal que a mí me ata con lealtad hacia mi tierra”.
De acuerdo con el senador, tiene claro por qué decidió aceptar una próxima candidatura, pues su hijo le señaló cuando inició el trabajo público que hay que ayudar a la gente.
“Mi preparación, mi trabajo, mi vocación son producto de esa conversación que alguna vez sostuve con mi hijo en donde le pedí permiso para poder comenzar este camino. Le dije: ‘Hijito, tengo la oportunidad de entrar a un nuevo trabajo en donde puedo ayudar a mucha gente, pero eso implicaría pasar menos tiempo en casa. ¿Qué debo hacer?’ ‘Ayudar a la gente, papá’. Desde ese día no hay marcha atrás”Luis Donaldo Colosio Riojas
Asimismo, aseguró que nada lo llenaría más de orgullo que encabezar un proyecto humano y cercano a la gente tal como su padre “buscó hacerlo 30 años atrás”.
“Nada me llenaría de más orgullo que encabezar un proyecto humano, cercano y sumamente profesional en mi natal Sonora, tal como mi papá buscó hacerlo 30 años atrás”Luis Donaldo Colosio Riojas
Por otra parte, resaltó que no se le olvida que el trabajo público es para “servir a la gente” y no se le olvidará jamás.
Asimismo, criticó que “hay tanta gente que al ingresar al servicio público al poco tiempo se marea, se le olvida por qué decidió entrar al servicio público”.
En cambio, Luis Donaldo Colosio Riojas busca todos los días que valga la pena la construcción “de un proyecto nacional que empezó hace más de tres décadas. Todos los días busco que valga la pena el sacrificio de la vida misma de mi padre”.