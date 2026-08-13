Claudia Sheinbaum confirmó que el gobierno de Colombia rechazó el apoyo de los rescatistas de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) aunque sí aceptó la ayuda humanitaria de México.

“Aclarar que la Brigada de la Secretaría de la Defensa Nacional de rescatistas no fue aprobada por el gobierno de Colombia, está lista para salir en cualquier momento” Claudia Sheinbaum, presidenta de México

Desde la mañanera del 13 de agosto de 2026, Claudia Sheinbaum aclaró que los rescatistas fueron rechazados debido a que no cuentan con la certificación que exigió el gobierno del presidente Abelardo de la Espriella.

Sin embargo, la presidenta de México aclaró que la brigada de rescatistas de la Sedena está lista para partir en cualquier momento de ser requeridos.

Asimismo, resaltó que la brigada de rescatistas de la Sedena ha acudido en apoyo de 98 países para trabajar por la gente solidariamente; sin embargo, fueron rechazados por una certificación que exige el gobierno de Colombia.

Rescatistas de Sedena no fueron admitidos por Colombia; México envió ayuda humanitaria, asegura Sheinbaum

Claudia Sheinbaum compartió que México compartió con Colombia la disposición de enviar la brigada de rescatistas de la Sedena para apoyar en el rescate tras el terremoto de 7.4 del pasado 10 de agosto de 2026.

Sin embargo, el gobierno de Colombia señaló que no aceptaría el apoyo de los rescatistas de la Sedena al no contar con la certificación del Grupo Asesor Internacional de Operaciones de Búsqueda y Rescate (INSARAG) de la ONU a pesar de contar con otras certificaciones.

“Ayer comenté que a Colombia habían ido los rescatistas, la brigada de rescatistas del ejército pero no. Pidieron certificación por parte de Colombia, están certificados pero ahora piden otra certificación…entonces estamos llevando a través de aviones Hércules despensas, insumos médicos y otras cosas que solicitaron” Claudia Sheinbaum, presidenta de México

De acuerdo con la presidenta, a pesar de que no aceptaron el apoyo de los brigadistas, sí lo hicieron con la ayuda humanitaria, por lo que México ya envió apoyo como agua, insumos y medicamentos.

“Donde requieran apoyo, ahí vamos a estar”: Sheinbaum reitera apoyo para Colombia y el mundo

La presidenta resaltó que Colombia solicitó solo el apoyo de las brigadas certificadas por la ONU, por lo que decidió no aceptar a la brigada de rescatistas de la Sedena, aunque, aclaró, sí cuenta con certificaciones.

“Solicitaron cómo estaba certificada la brigada de rescatistas de la Secretaría de la Defensa Nacional. Se les dijo que tienen una certificación y pidieron otra certificación” Claudia Sheinbaum, presidenta de México

La presidenta resaltó que hay mucha experiencia desde la Sedena y la Marina con el Plan Marina y el Plan DN-III “y sobre todo la actitud solidaria y profesional de los elementos de las Fuerzas Armadas capacitados para estos temas”.

Sin embargo, aseguró que “México es fraterno con todos los países y los pueblos del mundo”, por lo que enviará el apoyo que se requiera a Colombia y a cualquier país que así lo solicite.