El Colegio de Escritores de Latinoamérica anunció el fin de su colaboración con el programa La Octava, de Grupo Radio Centro, en respaldo a la escritora Ximena Santaolalla, tras su denuncia de abuso sexual.

La decisión del Colegio de Escritores de Latinoamérica fue comunicada mediante una carta dirigida a David Gutiérrez, integrante de la producción, a quien agradecieron su trabajo en La Octava.

Colegio de Escritores deja colaboración con La Octava por caso de Ximena Santaolalla

La agrupación explicó que sus integrantes han colaborado con La Octava gratuitamente, sin embargo, las revelaciones de Ximena Santaolalla los llevaron a reconsiderar su participación.

Recalcando que los trabajadores de La Octava no deben asumir las consecuencias de un alto directivo, los escritores destacaron que Grupo Radio Centro sí debe recibir una sanción social por la manera en que respondió públicamente al caso.

Colegio de Escritores de Latinoamérica rompe relaciones en apoyo a Ximena Santaolalla (Redes sociales)

En particular, cuestionó que el primer comunicado de la empresa tuviera un tono institucional y no mencionara directamente a Ximena Santaolalla como sobreviviente, situación que calificó de fría y ofensiva.

“Entendemos que el personal, siempre atento y profesional, no debería de pagar las consecuencias de un crimen monstruoso por parte de un alto directivo, pero el perpetrador sí debe recibir una sanción social”. Colegio de Escritores de Latinoamérica

La decisión ocurre después de que Ximena Santaolalla hiciera públicos los señalamientos de violencia sexual contra Francisco Aguirre Gómez, expresidente de Grupo Radio Centro.

Ximena Santaolalla relató que las agresiones comenzaron cuando tenía cinco años y se extendieron hasta los 14. Su testimonio provocó distintas reacciones y muestras de respaldo.

Finalmente, el Colegio de Escritores de Latinoamérica agradeció a David Gutiérrez, Sofía Pérez Javier, Mercurio Bernal y al equipo de producción por el trabajo compartido, pero confirmó que no continuará colaborando con el programa.