La Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) lanzó una alerta sanitaria por la detección de unidades falsificadas del medicamento Ozempic en territorio mexicano.

Se advierte que este producto apócrifo representa un peligro para la salud debido a que se ignoran sus componentes y las condiciones bajo las cuales fue producido.

Cofepris alerta por la falsificación del medicamento Ozempic

Cofepris emitió una alerta oficial debido a la detección de unidades falsificadas de Ozempic y otros medicamentos con riesgo sanitario que podrían poner en riesgo la salud de las personas.

Cofepris alerta por falso Ozempic y otros medicamentos con riesgo sanitario (@COFEPRIS / X )

La autoridad identificó que Ozempic identificado como falso cuentan con estos datos:

Número de lote: PP5K617

Fecha de caducidad: 08/2026

Presentación: Ozempic® de 0.25 mg - 0.5 mg/dosis, solución inyectable en pluma precargada

La anomalía física más importante reportada es que la pluma precargada es distinta a la pluma FLEXTOUCH original de Novo Nordisk México.

Cofepris pidió a las personas realizar una inspección visual de los empaques secundario (caja) y primario (pluma) para verificar que el número de lote y la fecha de caducidad sean idénticos en ambos.

Comprobar que la pluma precargada no muestre señales de haber sido manipulada o alterada.

Cofepris insta a la población y a las farmacias a suspender el uso de estas plumas y a realizar las denuncias pertinentes de manera inmediata.

El organismo enfatizó la importancia de adquirir este fármaco únicamente con receta médica y a través de distribuidores autorizados legalmente.

Cofepris advirtió que el consumo de estas versiones apócrifas es peligroso porque carecen de controles de calidad y su origen es incierto.

Cofepris alerta por medicamentos con riesgo sanitario

Además del falso Ozempic, Cofepris identificó otros medicamentos, suplementos y productos que presentan riesgos sanitarios debido a su falsificación, comercialización irregular o retiro del mercado.

Medicamentos con alerta por falsificación o irregularidades:

DARZALEX 100 mg/5 mL (Daratumumab): Se ha identificado la falsificación de esta solución.

BAIRABRON 200 mg/75 mg (Trimebutina/Simeticona): Existe un aviso de riesgo para el retiro del mercado de estos comprimidos.

CSL BEHRING, S.A. DE C.V.: Se ha alertado sobre la comercialización irregular de los productos de esta empresa.

HYM y DIABHYM: Se reportó la falsificación de estos productos promocionados como suplementos alimenticios.

PLAGA-FIN (Fipronil + Permetrina): Se ha detectado la falsificación y comercialización ilegal de este líquido de aplicación directa

Para evitar riesgos relacionados con estos u otros medicamentos, las autoridades recomiendan:

Establecimientos autorizados: Adquirir medicamentos únicamente en farmacias o almacenes que cuenten con Licencia Sanitaria o Aviso de Funcionamiento Evitar canales informales: No comprar fármacos en tianguis, redes sociales o internet, ya que no se puede garantizar su procedencia ni su correcta conservación (temperatura, humedad y luz) Verificación visual: Antes de su uso, revisar que el empaque primario y secundario coincidan en sus números de lote y fechas de caducidad, y que el producto cuente con etiquetado en español y registro sanitario