Qdenga es el nombre de la vacuna contra el dengue que fue aprobada por la La Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris).

El biológico demostró tener un 62% de eficacia contra la infrección y un 83.6% en casos de hospitalización por dengue.

Tras la autorización de la Cofepris, el laboratorio Takeda anunció que comenzará a preparar la distribución de la vacuna en México.

Desde hace siete años Qdenga ya se utiliza en 41 países, tiempo en el que se le ha dado seguimiento en más de 20 mil personas de diferentes naciones.

Esto permitió confirmar que la aplicación -en dos dosis- es segursa y eficaz.

Vacuna contra el dengue: cifras del impacto de la infección en México

En México el dengue está considerado como un problema de salud pública prioritario.

Hasta el momento la prevención se centraba en la eliminación de criaderos de mosquito. Ahora la vacuna abre una brecha más amplia para hacer frente a la infección.

Combate al dengue (Combate al dengue / Margarito Pérez Retana)

La Organización Mundial de la Salud (OMS) recomendó el uso de Qdenga en México desde el 2023.

En 2024 el país registró más de 125 mil casos de dengue y 478 muertes por la infección, mientras que en 2025 las cifras fueron de 22 mil casos y 85 decesos.

Un reporte de la Dirección General de Epidemiología indica en lo que va de este 2026 se han confirmado 896 casos de dengue en México y ningún fallecimiento.

Entre los casos que se confirmaron hasta la séptima semana del año, hasta el 20 de febrero, se dividieron entre 381 casos de dengue no grave y 515 casos de gravedad.

Los estado en donde se reportaron más casos de infección son Baja California Sur, Tabasco, Sonora, Sinaloa y Veracruz.