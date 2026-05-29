El Centro Nacional de Inteligencia (CNI) ofrece protección y/o reubicación a agentes encubiertos y sus familiares en caso de riesgo; estas son las condiciones.

La medida está decretada en el Estatuto Laboral del Centro Nacional de Inteligencia publicado en la edición de hoy viernes 29 de mayo del Diario Oficial de la Federación (DOF).

Tal como define el mismo, el CNI es un órgano administrativo desconcentrado de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) con funciones en dicha materia.

En el decreto también se encuentran las obligaciones del CNI, así como sus prohibiciones y la manera de reclutamiento o los cargos dentro del mismo.

CNI ofrece protección para sus agentes encubiertos en riesgo (Cuartoscuro / Andrea Murcia Monsivais)

Centro Nacional de Inteligencia ofrece protección y reubicación a agentes encubiertos en riesgo

El decreto sobre las labores del CNI establece que se proporcionarán medidas de seguridad personal tanto a los agentes encubiertos como a sus familiares de primer grado en caso de riesgo.

También se señala la posibilidad de reubicación de los agentes del CNI, junto a sus familiares, si su vida o su integridad física se encuentran amenazados.

Asimismo, la protección podría extenderse a otros familiares o personas relacionadas en caso de que el Comité de Personal del CNI así lo decida.

Las medidas de seguridad serán aplicables para los servidores que desempeñen sus funciones en el país o en el extranjero; no sólo de protección, también de los apoyos institucionales del CNI.

Por otra parte, el CNI cuenta con un seguro de riesgo para la protección de sus agentes, desde el nivel operativo hasta mandos superiores, de cobertura amplia.

Centro Nacional de Inteligencia: prohibiciones de los agentes establecidas en el DOF

El estatuto del CNI también menciona otras cuestiones laborales para los agentes y funcionarios del órgano desconcentrado; entre ellas, sus prohibiciones.

Al respecto, los agentes del CNI no pueden portar armas de ningún índole, a menos que sus funciones lo requieran y, para ello, deberán contar con licencia.

Incurrir en faltas de probidad u honradez, así como omisiones y difundir o divulgar la información obtenida durante alguna comisión, en términos de las leyes.