El Senado instalará la Comisión Bicameral de Seguridad Nacional que debía hacerlo hace casi 2 años, tras un retraso en la convocatoria de ambas Cámaras.
De acuerdo con la convocatoria, la sesión de instalación será el próximo 28 de mayo de 2026; la comisión será presidida por el senador de Morena Eugenio Segura.
Cabe señalar que la Comisión Bicameral de Seguridad Nacional se estableció en la reforma a la Ley de Seguridad Nacional de 2022 y se instaló en la LXV Legislatura; sin embargo, no se había convocado en la LXVI Legislatura por casi 2 años de su inicio.
Senado instalará Comisión Bicameral de Seguridad Nacional el 28 de mayo
El Senado compartió la convocatoria de senadores, senadoras, diputados y diputadas para la instalación de la Comisión Bicameral de Seguridad Nacional.
La sesión de instalación fue convocada para el jueves 28 de mayo a las 10:00 horas en la sala #1 de la Planta Baja del Hemiciclo del Senado de La República.
Esta sesión fue convocada a casi dos meses de que se determinara a los miembros de dicha comisión y 20 meses después del inicio de la presente legislatura.
Designan integrantes de la Comisión Bilateral de Seguridad Nacional
El pasado 8 de abril de 2026 el Senado de la República y la Cámara de Diputados aprobó la designación de las y los legisladores que integran la Comisión Bilateral de Seguridad Nacional.
Los miembros de esta comisión son:
- senador Eugenio Segura Vázquez (Morena), presidente
- senador Enrique Vargas del Villar (PAN)
- senadora Juanita Guerra Mena (PVEM)
- diputado Humberto Coss y León Zúñiga (Morena)
- diputado Jesús Nadher Nasrallah (PAN)
- diputado Eruviel Ávila Villegas (PRI)
Cabe señalar que esta Comisión Bilateral de Seguridad Nacional podrá solicitar informes al Centro Nacional de Inteligencia (CNI) y emitir recomendaciones al Consejo de Seguridad Nacional.