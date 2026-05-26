El Senado instalará la Comisión Bicameral de Seguridad Nacional que debía hacerlo hace casi 2 años, tras un retraso en la convocatoria de ambas Cámaras.

De acuerdo con la convocatoria, la sesión de instalación será el próximo 28 de mayo de 2026; la comisión será presidida por el senador de Morena Eugenio Segura.

Cabe señalar que la Comisión Bicameral de Seguridad Nacional se estableció en la reforma a la Ley de Seguridad Nacional de 2022 y se instaló en la LXV Legislatura; sin embargo, no se había convocado en la LXVI Legislatura por casi 2 años de su inicio.

Senado instalará Comisión Bicameral de Seguridad Nacional el 28 de mayo

El Senado compartió la convocatoria de senadores, senadoras, diputados y diputadas para la instalación de la Comisión Bicameral de Seguridad Nacional.

La sesión de instalación fue convocada para el jueves 28 de mayo a las 10:00 horas en la sala #1 de la Planta Baja del Hemiciclo del Senado de La República.

Esta sesión fue convocada a casi dos meses de que se determinara a los miembros de dicha comisión y 20 meses después del inicio de la presente legislatura.

Designan integrantes de la Comisión Bilateral de Seguridad Nacional

El pasado 8 de abril de 2026 el Senado de la República y la Cámara de Diputados aprobó la designación de las y los legisladores que integran la Comisión Bilateral de Seguridad Nacional.

Los miembros de esta comisión son:

senador Eugenio Segura Vázquez (Morena), presidente

senador Enrique Vargas del Villar (PAN)

senadora Juanita Guerra Mena (PVEM)

diputado Humberto Coss y León Zúñiga (Morena)

diputado Jesús Nadher Nasrallah (PAN)

diputado Eruviel Ávila Villegas (PRI)

Cabe señalar que esta Comisión Bilateral de Seguridad Nacional podrá solicitar informes al Centro Nacional de Inteligencia (CNI) y emitir recomendaciones al Consejo de Seguridad Nacional.