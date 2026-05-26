El Senado instalará la Comisión Bicameral de Seguridad Nacional que debía hacerlo hace casi 2 años, tras un retraso en la convocatoria de ambas Cámaras.

De acuerdo con la convocatoria, la sesión de instalación será el próximo 28 de mayo de 2026; la comisión será presidida por el senador de Morena Eugenio Segura.

Cabe señalar que la Comisión Bicameral de Seguridad Nacional se estableció en la reforma a la Ley de Seguridad Nacional de 2022 y se instaló en la LXV Legislatura; sin embargo, no se había convocado en la LXVI Legislatura por casi 2 años de su inicio.

Senado instalará Comisión Bicameral de Seguridad Nacional el 28 de mayo

El Senado compartió la convocatoria de senadores, senadoras, diputados y diputadas para la instalación de la Comisión Bicameral de Seguridad Nacional.

La sesión de instalación fue convocada para el jueves 28 de mayo a las 10:00 horas en la sala #1 de la Planta Baja del Hemiciclo del Senado de La República.

Esta sesión fue convocada a casi dos meses de que se determinara a los miembros de dicha comisión y 20 meses después del inicio de la presente legislatura.

Designan integrantes de la Comisión Bilateral de Seguridad Nacional

El pasado 8 de abril de 2026 el Senado de la República y la Cámara de Diputados aprobó la designación de las y los legisladores que integran la Comisión Bilateral de Seguridad Nacional.

Los miembros de esta comisión son:

Cabe señalar que esta Comisión Bilateral de Seguridad Nacional podrá solicitar informes al Centro Nacional de Inteligencia (CNI) y emitir recomendaciones al Consejo de Seguridad Nacional.