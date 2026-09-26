A 12 años de la desaparición de los estudiantes, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) rechazó las acusaciones sobre falta de atención hechas por padres de los 43 normalistas de Ayotzinapa.

“Este organismo nacional rechaza categóricamente que se haya negado atención a las madres y padres de los normalistas desaparecidos durante la manifestación en sus instalaciones el pasado 24 de septiembre”. CNDH

El organismo explicó que con este comunicado “no pretende entrar en polémica” ni “revictimizar” a los padres, sino aclarar que “siempre hubo disposición” por parte de la titular Rosario Piedra.

Además, la CNDH reiteró que el dialogo seguirá cada que lo necesiten, refrendado así -señala el comunicado- su compromiso con la investigación y el esclarecimiento de lo ocurrido.

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CNDH asegura permanencia de dialogo con padres de los 43 normalistas de Ayotzinapa

En su comunicado, difundido el 26 de septiembre, la CNDH fijó su compromiso con las víctimas sobrevivientes y con sus familias hasta lograr verdad y justicia.

“No hay más interés de nuestra parte que se investigue, como se debe, todo aquello que se tenga que investigar, y todas las personas que se tenga que investigar, a efecto de poner fin a tanta mentira, encubrimiento, ineficiencias y omisiones que han enturbiado el caso”. CNDH

Agregó que, por esa razón, el pasado 9 de julio se emitió la Recomendación 208VG/2026, que busca proteger y defender los derechos humanos de las víctimas indirectas del caso Ayotzinapa.

Según la CNDH, todo lo incluido en la recomendación es trabajo documentado por el organismo, a petición directa de las víctimas, con quienes se reunieron las veces solicitadas.

Todo lo que expusimos ahí es producto de una investigación, hecha en el marco de nuestras atribuciones, y por ende, de la información y las respuestas que obtuvimos de las autoridades señaladas como partícipes en los hechos o como probables responsables.

Agregó que, aunque quisieran, no pueden hacer más que emitir recomendaciones toda vez que la CNDH “no es Ministerio Público, ni tiene las funciones de un juez”.

CNDH (CNDH )

Padres de los 43 normalistas de Ayotzinapa denuncian falta de atención de la CNDH

Padres de los 43 normalistas de Ayotzinapa protestaron el jueves frente a las instalaciones de la CNDH, donde acusaron falta de atención por parte de su titular, Rosario Piedra.

Durante la protesta, los familiares señalaron que no han sido atendidos por la presidenta de la Comisión desde marzo de 2022 y afirmaron que varios compromisos establecidos en aquel entonces permanecen incumplidos.

Además, los padres exigieron explicaciones sobre las recomendaciones emitidas por el organismo, que, según su interpretación, eximen de responsabilidad al Ejército en los hechos de Iguala.