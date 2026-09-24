Como parte de la jornada de protestas por el caso Ayotzinapa, padres y madres de los 43 normalistas desaparecidos acusaron a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) de proteger al Ejército con su última recomendación, a unos días de que se cumplan 12 años de la desaparición de los estudiantes.

Este 24 de septiembre de 2026, familiares de los normalistas de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos, acompañados por estudiantes de la misma institución, se manifestaron frente a las instalaciones de la CNDH en la Ciudad de México (CDMX).

Padres de los 43 normalistas de Ayotzinapa denunciaron que la reciente recomendación de la CNDH busca proteger al Ejército y desprestigiar la lucha que sostienen los familiares a casi 12 años de la desaparición.



📹Nadia Rosales pic.twitter.com/vpKDHhnoJl — REFORMA (@Reforma) September 24, 2026

Las movilizaciones forman parte de las actividades organizadas previo al 12º aniversario de la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa, ocurrida la noche del 26 de septiembre de 2014 en Iguala, Guerrero.

Los manifestantes llegaron a la zona sur de la CDMX después de que sus camiones registraran un retraso durante las revisiones en la caseta de Tlalpan.

⚠️Llegan los camiones con familiares de los 43 estudiantes desaparecidos de Ayotzinapa a la caseta de Tlalpan.



Se dirigen a la CNDH.



🗞️ @ulisess_s18 | @Radio_Formula pic.twitter.com/6R9o1OOFam — Azucena Uresti (@azucenau) September 24, 2026

¿Por qué los padres de Ayotzinapa se manifiestan frente a la CNDH?

Durante el mitin, las madres y padres de los normalistas señalaron que la última recomendación de la CNDH está alejada de la realidad del caso, debido a que, según su postura, descarta la responsabilidad institucional de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena).

Las familias de los estudiantes han señalado a integrantes del Ejército en relación con el caso Ayotzinapa y sostienen que las autoridades militares mantienen bajo reserva hasta 853 folios relacionados con lo ocurrido la noche del 26 de septiembre de 2014 en Iguala.

Los padres también cuestionaron que la recomendación de la CNDH desacredite el trabajo realizado por el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), cuyos informes forman parte de las investigaciones sobre la desaparición de los 43 normalistas.

Además, las familias afirmaron que la CNDH no cumplió con compromisos asumidos previamente para investigar la presunta obstaculización de las investigaciones por parte de fuerzas militares.

Durante el paso de los contingentes por la caseta de Tlalpan también se registraron pintas, volanteo y liberación de carriles en la entrada a la capital del país.

¿Cuáles son las próximas movilizaciones de los padres de Ayotzinapa en CDMX?

Además de esperar información sobre los avances de la investigación que la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo dará a conocer a los padres y madres de los normalistas, las familias tienen previstas nuevas actividades y movilizaciones en la Ciudad de México.

Entre las actividades contempladas para los próximos días se encuentran: