La Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) se pronunció sobre la reclasificación en el feminicidio de María de Jesús Jaimes Zamudio, Marichuy, y advirtió que descartarlo sólo normaliza la violencia contra las mujeres.

Sin embargo, a pesar de todo eso, apenas ayer después de 10 años, nos enteramos de que una jueza sentenció a 11 años al responsable del feminicidio de María de Jesús Jaimes Zamudio. Rosario Piedra Ibarra, titular de la CNDH

Rosario Piedra Ibarra, titular de la CNDH, hizo dicho reclamo durante la inauguración de los 16 Días de Activismo contra la Violencia de Género, que inician este miércoles 25 de noviembre.

Durante la ceremonia destacó que este Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer se debe no sólo erradicar las agresiones, sino dejar de normalizarlas.

Yesenia Zamudio junto a una foto de su hija Marichuy (Andrea Murcia / Andrea Murcia)

CNDH advierte que se normaliza la violencia contra las mujeres al reclasificar el feminicidio de Marichuy

Rosario Piedra Ibarra destacó que pese a las acciones que se han emprendido contra el feminicidio, todavía este 25 de noviembre se enfrentan a casos que descartan el delito, normalizando la violencia contra las mujeres.

Rosario Piedra Ibarra señaló que pese a las recomendaciones de la CNDH realizadas, todavía se enfrentan a juezas que no sólo dictan sentencias mínimas, sino también que reclasifican delitos.

Al respecto, la CNDH sentenció que la reclasificación del feminicidio de Marichuy no sólo demuestra cómo se normaliza la violencia contra las mujeres, sino la impunidad que existe para los violentadores.

Esto pese a que en todo el país se ha reconocido la tipificación del delito de feminicidio y que la violencia contra las mujeres es uno de los ejes actuales de la CNDH, como la recomendación 155/2022.

Rosario Piedra Ibarra destaca recomendación 43/2020 tras rechazo de feminicidio de Marichuy

Previo a rechazar la reclasificación del feminicidio de Marichuy y la sentencia dada por la jueza María Guadalupe Andrade Sánchez, Rosario Piedra Ibarra destacó la recomendación 43/2020 de la CNDH.

En dicha recomendación, la CNDH señala los datos alarmantes en la violencia contra las mujeres, por lo que analiza el derecho a una vida libre, tanto en su casa, en la escuela, en el trabajo.

Rosario Piedra Ibarra también resaltó en la ceremonia que la CNDH y las autoridades deben seguir luchando por eliminar la violencia contra las mujeres, ya que la tarea está inconclusa mientras no se sancione y se callen las agresiones.