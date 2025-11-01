La presidenta Claudia Sheinbaum entabló una llamada este viernes 31 de octubre con Lula da Silva para fortalecer la relación entre México y Brasil.

A través de redes sociales, Claudia Sheinbaum informó sobre la plática con Lula da Silva, a la que se unió el secretario Juan Ramón de la Fuente, y señaló algunos de los temas que se abordaron:

Complementariedad económica

Oportunidades de colaboración

Claudia Sheinbaum y Lula da Silva (Captura de pantalla)

Claudia Sheinbaum y Lula da Silva acuerdan fortalecer relación entre México y Brasil

Claudia Sheinbaum y Lula da Silva conversaron hoy y acordaron fortalecer la relación entre México y Brasil; la presidenta aprovechó para agradecer la visita del vicepresidente Geraldo Alckmin en agosto.

A través de redes sociales, el presidente Lula da Silva dio más detalles sobre la llamada con Claudia Sheinbaum y dijo que Brasil está dispuesto a implementar un nuevo tratado comercial con México.

De acuerdo con Lula da Silva, la presidenta Claudia Sheinbaum habría expresado su interés en cooperar con Brasil en la producción de etanol y satisfacer la creciente demanda.

Lula da Silva comentó que se le notificó que Alicia Bárcenas será la representante de México en la COP30, que se realizará en Belém. Ambos mandatarios esperan reunirse pronto.