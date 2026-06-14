En Manzanillo, Colima, la presidenta Claudia Sheinbaum inauguró la Central de Ciclo Combinado Teresa Urrea Chávez de la Comisión Federal de Electricidad (CFE).

Durante su discurso en el evento inaugural, la presidenta comentó que sin la CFE no habría soberanía energética y no habría soberanía nacional, por lo que su fortalecimiento es amar a México.

Sin CFE no habría soberanía energética y no habría soberanía nacional. Fortalecer a la CFE significa amar a México. Fortalecer a la CFE significa fortalecer la soberanía nacional". Claudia Sheinbaum, presidenta de México

La nueva Central Ciclo Combinado en Colima generará 357 MW adicionales para alcanzar un total de 2 mil 860 MW en beneficio de 800 mil usuarios, comercios, servicios e industria.

Sheinbaum destaca reforma de la 4T en la inauguración de la Central de Ciclo Combinado de CFE en Colima

Desde Manzanillo, la presidenta Claudia Sheinbaum apuntó que en el Segundo Piso de la Cuarta Transformación se logró modificar la reforma energética de 2013 en dos ejes clave:

Dar a la CFE prioridad en el despacho eléctrico

Establecerla como Empresa Pública del Estado

Con esta nueva infraestructura, el complejo generador de Colima alcanza una capacidad instalada de 2 mil 860 MW, fortaleciendo el suministro eléctrico para más de 800 mil usuarios.

La Central Manzanillo III aporta 357 MW adicionales de capacidad de generación y permitirá al año un ahorro de 93 millones de litros de agua, así como la reducción en la emisión de 937 toneladas de dióxido de carbono.

Claudia Sheinbaum inaugura central de ciclo combinado de CFE en Colima

Central de Ciclo Combinado de CFE en Colima se suma a otras cuatro plantas

Por su parte, la secretaria de Energía, Luz Elena González Escobar, detalló que esta nueva planta generará 357 MW adicionales y se suma a las cuatro plantas que se inauguraron en lo que va de la actual administración, ubicadas en:

San Luis Potosí

Querétaro

Yucatán

Guanajuato