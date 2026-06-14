Ricardo Gallardo Cardona reconoció el talento y esfuerzo de alumnas de la Universidad Politécnica de San Luis Potosí (UPSLP) y de otros deportistas potosinos que representaron con orgullo a la entidad en el Futsal Mundialito Social IMSS 2026.

El reconocimiento se realizó en presencia de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo y del director general del IMSS, Zoe Robledo Aburto.

Leonas de la Politécnica y Tuneros de SLP vivirán experiencia mundialista tras destacar en el Futsal IMSS 2026

Gallardo destacó el logro de las Leonas de la Politécnica, subcampeonas nacionales, quienes vivirán la experiencia del encuentro Suecia vs Túnez, y de los Tuneros de San Luis Potosí, campeones nacionales, que asistirán al partido Corea del Sur vs Sudáfrica, ambos en Monterrey.

También fue reconocido el equipo T21, integrado por niñas, niños y jóvenes con Síndrome de Down, cuya presencia generó una gran ovación entre sus familias.

El gobernador afirmó que en San Luis Potosí el deporte se impulsa sin límites y todos tienen una oportunidad real de desarrollarse.

Ricardo Gallardo refrenda su compromiso con el deporte y la juventud potosina

El mandatario señaló que el deporte está cambiando vidas y acercando oportunidades que antes parecían lejanas, y reiteró que su administración seguirá apostando por la juventud, porque el cambio también nace en las canchas y en el esfuerzo diario de quienes representan a San Luis Potosí.

Por su parte, Claudia Sheinbaum aprovechó su visita para agradecer el respaldo de Gallardo a la Cuarta Transformación y refrendar la colaboración para que el país y la entidad avancen con más oportunidades para las familias de las cuatro regiones.