La presidenta Claudia Sheinbaum inauguró 6 esculturas de heroínas indígenas que estarán de manera permanente en Paseo de la Reforma como símbolo contra el racismo y el machismo.

“Es un acto de justicia histórica y de profundo significado simbólico para la nación (...) Sin las mujeres indígenas no se entiende la historia de México” Claudia Sheinbaum, presidenta de México

Claudia Sheinbaum resaltó que se trata de “justicia histórica” para las mujeres, sobre todo para las mujeres indígenas, que han sido invisibilizadas.

“Es un acto de justicia histórica y de profundo significado simbólico para la nación”, aseguró la presidenta, quien señaló que es un reconocimiento explícito para quienes han sostenido la vida cultural, social y espiritual de México.

Claudia Sheinbaum reconoce a la mujer indígena de México con 6 esculturas en Reforma

“Sin las mujeres indígenas no se entiende la historia de México”, aseguró la presidenta Claudia Sheinbaum al inaugurar 6 esculturas que forman parte del Paseo de las Heroínas, ubicado en Paseo de la Reforma.

De acuerdo con Claudia Sheinbaum, las esculturas de las heroínas indígenas son un símbolo firme contra el racismo, el clasismo y el racismo”.

Esto ya que se les da el reconocimiento explícito que por muchos años le quitó la historia y se reitera que las mujeres indígenas son parte fundamental de la historia, pues su dignidad no admite jerarquías ni exclusiones.

“Representan la grandeza de las mujeres indígenas, su sabiduría transmitida de generación en generación…y los valores que han reservado incluso frente a la exclusión y la violencia. Su presencia en el corazón de la ciudad capital es también un símbolo firme contra el racismo, el clasismo y el racismo" Claudia Sheinbaum, presidenta de México

Asimismo, afirmó que con la inauguración de las esculturas de las 6 heroínas indígenas derriba la violencia que se mantuvo con el “silencio histórico”, reivindica la grandeza cultural y la memoria de México; y lucha contra el ancla “que invita a la complicidad y que dificulta la transformación”.

“Al ocupar el centro de la patria, el Paso de la Reforma, un espacio históricamente reservado para héroes y gestas históricas, ahora junto al Paseo de las Heroínas, afirmamos que las mujeres indígenas son parte fundamental de la historia y que su dignidad no admite jerarquías ni exclusiones, que su dignidad es la dignidad de un pueblo entero” Claudia Sheinbaum

¿Quiénes son las 6 heroínas indígenas en Paseo de la Reforma?

Claudia Sheinbaum presentó además a las 6 mujeres indígenas que formarán parte del Paseo de las Heroínas a partir de hoy miércoles 7 de enero.

“Por eso, larga vida a la Mujer de Palenque, a Tecuichpo, a Señora 6 monos, Xiuhtzatzin,a Eréndira y a Malintzin y con ellas, a todas las mujeres indígenas” Claudia Sheinbaum

Las 6 heroínas indígenas son: