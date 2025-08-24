En un acto histórico para el puerto, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo y la gobernadora Evelyn Salgado Pineda encabezaron la ceremonia de abanderamiento del Marinabús, un nuevo sistema de transporte marítimo sustentable, seguro e innovador que busca transformar la movilidad de residentes y turistas.

Durante la ceremonia protocolaria, Sheinbaum entregó la Bandera Nacional al comandante del buque Marinabús Acapulco I, Alan Ricardo Moreno Ávila, y se realizó el izamiento oficial, acompañado de la lectura del Acuerdo Secretarial 417 que formaliza el alta de la embarcación en la Secretaría de Marina.

Parte del programa integral “Acapulco se Transforma Contigo”

En su mensaje, la presidenta destacó que este proyecto forma parte de la estrategia integral para la reconstrucción del puerto tras los desastres naturales. Subrayó que, en once meses, se han rehabilitado más de 250 mil viviendas, escuelas, hospitales y centros de salud, además de avanzar en limpieza de canales pluviales y reforzamiento de bordos en los ríos La Sabana, Colacho y Arroyo San Agustín.

Sheinbaum también anunció obras de infraestructura clave, como la sobreelevación de plantas de rebombeo, la rehabilitación de la planta de tratamiento Renacimiento y el inicio de un Centro Integral de Reciclaje de Residuos Sólidos.

Posterior al abanderamiento, la presidenta y la gobernadora supervisaron las obras en la Administración del Sistema Portuario Nacional (Asipona) Acapulco y realizaron un recorrido en el Marinabús por la bahía, acompañadas de autoridades federales, estatales y municipales.