Claudia Sheinbaum, presidenta de México, anunció el lanzamiento del plan México País de Innovación, similar al Plan México de inversiones, pero en este caso será para tecnología, innovación, ciencia, Inteligencia Artificial y más.

Así lo anunció durante el evento masivo en el Zócalo CDMX este 5 de octubre por su primer años de gobierno.

La presidenta Claudia Sheinbaum anunció cuatro proyectos que serán parte de este programa México País de Innovación, algunos ya conocidos y anunciados previamente:

Vehículo eléctrico Olinia

Diseño de Semiconductores

Satélites nacionales

Inteligencia Artificial

Vehículo aéreo no tripulado

“Como parte de este plan, en las próximas semanas estaremos presentado el prototipo del vehículo eléctrico Olinia, los avances del taller de diseño de semiconductores y también los proyectos de satélites nacionales y de un vehículo aéreo no triplado, producido 100 por ciento en México. Esto es parte de un proyecto ambicioso que presentaremos en las próximas semanas que le llamamos México país de innovación, que incluye el desarrollo del laboratorio nacional de Inteligencia Artificial” Claudia Sheinbaum

Claudia Sheinbaum dijo que todo esto es parte de un proyecto ambicioso, el plan México País de Innovación, el cual equiparó al Plan México de inversiones.

¿Cuándo saldrá a la venta el auto eléctrico Olinia?

Cabe recordar que en semanas anteriores, Claudia Sheinbaum dijo que en septiembre se presentaría el diseño del auto eléctrico Olinia, no obstante, en este día dijo que será en próximas semanas.

También en semanas pasada anunció que la primera flotilla para venta saldría en el mes de junio de 2026.

Otro proyecto nuevo de Claudia Sheinbaum: el tren Golfo de México

En su primer informe de gobierno desde el Zócalo, Claudia Sheinbaum anunció otro proyecto nuevo, el Tren Golfo de México.

La presidenta Claudia Sheinbaum anunció que este tren recorrerá la ruta Norte México-Nuevo Laredo.

La ruta incluye los tramos: