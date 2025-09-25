Keith Harney es el CEO de la empresa estadounidense Cloud HQ que confía en invertir en México por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.

En la mañanera del pueblo de la presidenta Claudia Sheinbaum se hizo un anuncio de una inversión millonaria de la empresa Cloud HQ que busca hacer centros de desarrollo de inteligencia artificial en México.

Durante la misma mañanera del pueblo dele jueves 25 de septiembre el CEO de la empresa Cloud HQ mostró su confianza en invertir en México con este fin.

A continuación te contamos todo lo que sabemos de Keith Harney, CEO de CloudHQ, que confía en invertir en México por Claudia Sheinbaum con datos como:

¿Quién es?

¿Qué edad tiene?

¿Quién es su esposa?

¿Qué signo zodiacal es?

¿Cuántos hijos tiene?

¿Qué estudió?

¿En qué ha trabajado?

¿Quién es Keith Harney?

Keith Patrick Harney es el director de operaciones de la empresa estadounidense Cloud HQ, quién mostró su confianza en invertir en México en centros de desarrollo de inteligencia artificial, así como apoyar a México para “dar el salto para la economía digital”.

" Pensamos que México querrá dar un salto a la economía digital, para ello se requieren los cimientos necesarios que son los centros de datos. Hemos sido muy bien recibidos, hay una relación estratégica y comercial (...) No estaríamos invirtiendo este monto de cantidades si hubiera riesgo de invertir en México, pero estamos seguros de donde estamos por eso estamos realizando esta inversión” Keith Harney, CEO de Cloud HQ

La inversión que hará la empresa Cloud HQ en México será de 4 mil 800 millones de dólares con el fin de ampliar los centros de desarrollo en inteligencia artificial, algunos de ellos ya localizados en México.

Lo que busca dar esta empresa a México es:

Computación en la nube

Inteligencia artificial

Internet de las cosas/dispositivos conectados

Transmisión del vídeo

Realidad virtual aumentada

Comercio electrónico

Procesamiento de pagos y vehículos conectados/autónomos

Keith Harney, CEO de CloudHQ que confía en invertir en México por Claudia Sheinbaum (Cortesía)

¿Qué edad tiene Keith Harney?

Los datos como la edad de Keith Harney, CEO de la empresa Cloud HQ, confía en invertir en México por Claudia Sheinbaum, se desconocen ya que no son públicos.

¿Quién es su esposa Keith Harney?

Tampoco se sabe quién es la esposa de Keith Harney, CEO de la empresa Cloud HQ, confía en invertir en México por Claudia Sheinbaum, debido a que en internet no hay información al respecto.

¿Qué signo zodiacal es Keith Harney?

Tampoco se sabe cuál es la fecha de cumpleaños de Keith Harney, CEO de la empresa Cloud HQ, confía en invertir en México por Claudia Sheinbaum, por lo que no se puede saber cuál es su signo zodiacal.

¿Cuántos hijos tiene Keith Harney?

No se sabe cuántos hijos tiene Keith Harney, CEO de la empresa Cloud HQ, confía en invertir en México por Claudia Sheinbaum, ya que no es un dato público.

¿Qué estudió Keith Harney?

Por otra parte el máximo grado de estudios de Keith Harney, CEO de la empresa Cloud HQ, confía en invertir en México por Claudia Sheinbaum sí es público.

Keith Harney, CEO de la empresa Cloud HQ tiene una tiene una licenciatura en Historia de la Universidad Estatal de Montana y una Maestría en Ciencias en Bienes Raíces de la Universidad de Nueva York.

¿En qué ha trabajado Keith Harney?

De acuerdo a un perfil de Keith Harney, quién confía en invertir en México por Claudia Sheinbaum compartido en la página Dalian Development esta es la trayectoria profesional del CEO de la empresa Cloud HQ: