Salesforce, plataforma de software basada en la nube, dio a conocer que realizará una inversión de 1,000 millones de dólares en México a lo largo de los próximos 5 años.

Así lo confirmó el titular de la Secretaría de Economía (SE), Marcelo Ebrard, quien compartió un mensaje en el que destacó la importancia que tendrá el proyecto de inversión para el país.

De la misma forma, el funcionario federal apuntó que la inversión de Salesforce será para impulsar la inteligencia artificial.

Salesforce (Especial)

Salesforce anuncia inversión de 1,000 millones de dólares en México

La poderosa plataforma de software para la gestión y administración de relaciones, Salesforce, informó que va a invertir 1,000 millones de dólares en México para impulsar la inteligencia artificial.

De acuerdo con lo indicado por la empresa, la inversión en el país que se proyecta para los siguientes 5 años pretende fortalecer sus operaciones e impulsar el desarrollo tecnológico.

Asimismo, Salesforce señaló que el plan también busca consolidar su visión de las Empresas Agenéticas en las que se conjugue una colaboración de humanos y agentes de inteligencia artificial.

Aunado a ello, se incluye la apertura de una nueva oficina de 5 niveles en la CDMX y estos detalles adicionales:

Creación de un Centro de Entrega Global (GDC

Contratación de talento especializado

Expansión del ecosistema de innovación con programas de capacitación y desarrollo en inteligencia artificial

Por si fuera poco, Salesforce anunció que donará 250 mil dólares a la organización Amigos de Filantrofilia para capacitar a 100 mil estudiantes mexicanos en inteligencia artificial.

Marcelo Ebrard celebra inversión de Salesforce en México (@m_ebrard/X)

Marcelo Ebrard destaca importancia de inversión de Salesforce en México

Luego de que Salesforce anunció invertirá 1,000 millones de dólares en México para impulsar la inteligencia artificial, el secretario de Economía, Marcelo Ebrard, resaltó la importancia del proyecto.

Ante medios de comunicación, el funcionario federal se dijo confiado de que la inversión multimillonaria que realizará la empresa, va a ser clave para la expansión de la inteligencia artificial.

En paralelo, Marcelo Ebrard aseveró que la inversión anunciada por Salesforce, será de gran relevancia para la innovación en nuestro país y es un claro reflejo de la fortaleza de la economía nacional.

De la misma forma, el secretario de Economía apuntó que el proyecto es una muestra del talento que hay en el país y coloca a México como un referente regional en servicios tecnológicos.

Sobre los efectos de la inversión, refirió que generará empleos y desarrollará competencias en inteligencia artificial mientras el país se ubica como “centro clave para los mercados de América Latina”.