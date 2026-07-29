Claudia Sheinbaum, presidenta de México, se pronunció a favor de que la Fiscalía General de la República (FGR) investigue, si lo considera pertinente, si Ernesto Ruffo protegió a Los Arellano Félix.

Así lo dijo luego de que varios medios han recuperado las declaraciones de Joaquín El Chapo Guzmán, quien reveló en 1993 ese vínculo de protección, que coincide con los señalamientos de Felipe Calderón contra Ernesto Ruffo en 2017.

“Ya que la Fiscalía vea si es necesaria una investigación, que es parecido a la publicación que hizo el propio Felipe Calderón en el 2017. Felipe Calderón denuncia en 20217 a través de redes sociales… algo similar a lo que publica… Milenio. Ya la Fiscalía que en todo caso revise si es pertinente una investigación o no, pero si se fijan es muy parecido lo que declara este narcotraficante en 1993 con lo que denuncia el propio Felipe calderón…" Claudia Sheinbaum. Presidenta de México

Durante la conferencia mañanera de este 29 de julio, Claudia Sheinbaum destacó que las declaraciones de Joaquín El Chapo Guzmán con las de Felipe Calderón van en el mismo sentido.

Recuperan declaraciones de El Chapo sobre protección de Ernesto Ruffo a Los Arellano Félix

La información recuperada por varios medios se basa en el expediente AP 1132/93 de la entonces Procuraduría General de la República (PGR).

De acuerdo con El Chapo, Benjamin Arellano Felix, cofundador del Cártel de Tijuana, presumía su amistad con Ernesto Ruffo, quien gobernó Baja California de 1989 a 1995 y hoy es señalado de huachicol fiscal.

Según sus declaraciones cuando fue detenido y trasladado de la frontera de Guatemala y Chiapas a la Ciudad de México en 1993, El Chapo dijo que Ernesto Ruffo daba protección a Cártel de Tijuana, de Los Arellano Felix, y que incluso les ofrecía credenciales de la policía estatal.

Claudia Sheinbaum recuerda tuit de Felipe Calderón contra Ernesto Ruffo de vínculos con Los Arellano Félix

Claudia Sheinbaum mostró el tuit de Felipe Calderón de 2017 en el que se lanzó contra Ernesto Ruffo al decir que él y su hermano entregaron Baja California a Los Arellano Félix, que no tenía estatura moral y que representaba lo que quedaba del PAN.

Otras publicaciones periodísticas recuerdan que no solo Felipe Calderon lo señaló en 2017 de proteger a Los Arellano Félix, el entonces diputado priísta, David Lozano Pérez, dijo en 2012 que Ernesto Ruffo debería ser investigado por enriquecimiento ilícito pues durante su campaña habría recibido financiamiento por 500 mil dólares de mencionado grupo criminal.