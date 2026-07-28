Ariadna Montiel arremetió contra el Grupo IDEA de 25 expresidentes que respaldaron públicamente a Ernesto Ruffo Appel, exgobernador de Baja California vinculado a proceso por huachicol fiscal.

“Ellos, entre corruptos se defienden permanentemente… el día de ayer el grupo IDEA, que agrupa a varios expresidentes de derecha y ultraderecha… nosotros consideramos… esta es una narrativa contra nuestro gobierno…” Claudia Sheinbaum. Presidenta de México

La dirigente nacional de Morena acusó que “entre corruptos se defienden” y señaló que la carta de Grupo IDEA en defensa de Ernesto Ruffo es una narrativa contra Morena y sus gobiernos.

En ese sentido, Ariadna Montiel recordó que la FGR cuenta con 96 pruebas contra Ernesto Ruffo por huachicol fiscal y rechazó que se trate de persecución política, subrayando que su trayectoria histórica no le concede inmunidad ante la ley.

Ariadna Montiel: expresidentes que respaldaron a Ernesto Ruffo traicionaron la democracia

Ariadna Montiel leyó nuevamente el posicionamiento que Morena emitió el día anterior contra expresidentes, de quienes dijo traicionaron la democracia.

Les echó en cara los expresidentes firmantes que sus administraciones estuvieron marcadas por represión social, intervención electoral, espionaje contra opositores, militarización y graves violaciones a los derechos humanos.

Ariadna Montiel recordó que la FGR asegura que tiene 96 elementos de prueba de huachicol fiscal en contra de Ernesto Ruffo e insistió que no es un tema de persecución política como lo ha dicho previamente.

Ariadna Montiel desestima carta de expresidentes a Ernesto Ruffo: quieren desviar la atención

Ariadna Montiel dijo que los expresidentes buscan desviar la atención de los hechos investigados y llevar la discusión a los medios de comunicación y a la presión internacional.

Por ello, dijo que no admite certificados de democracia desde el extranjero y que en México el pueblo tomó el destino de México en sus manos con los gobiernos de Morena.

Ariadna Montiel: historia política de Ernesto Ruffo no le concede inmunidad

“Su historia política” como primer gobernador de oposición, a pesar de afirmar que fue producto de un fraude electoral en 1988, “no le concede… inmunidad parmente”, dijo Ariadna Montiel.

La presidenta de Morena dijo que ahora los apellidos, fortuna o redes de contactos internacionales ya no son un salvoconducto ante la ley.

No obstante, dijo que Ernesto Ruffo ha tenido defensa y su caso se ha llevado en el marco de la ley, incluso ha podido promover medios de impugnación.

Además, negó que haya persecución política y aseguró que no permitirían que se fabrique un caso político.