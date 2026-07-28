Claudia Sheinbaum respondió a la carta firmada por 25 expresidentes de distintos países —incluidos Vicente Fox y Felipe Calderón— en defensa de Ernesto Ruffo.

“No tiene nada que ver con un tema político, es un tema criminal... de acuerdo a las pruebas, cometió graves delitos por contrabandear combustible, por cometer un fraude a la hacienda pública…” Claudia Sheinbaum. Presidenta de México

La presidenta de México aseguró que el caso de Ernesto Ruffo no es persecución política, sino un proceso criminal sustentado en pruebas de contrabando de combustible y fraude a la hacienda pública.

Durante la mañanera del 28 de julio de 2026, Claudia Sheinbaum insistió en que “están equivocados” quienes lo consideran un tema político y pidió que se informen sobre la gravedad de los señalamientos de huachicol fiscal.

Sheinbaum pide a expresidentes sigan información de la FGR

Claudia Sheinbaum pidió que los 25 expresidentes firmantes de la carta, así como la población en general, seguir la información que ha dado la FGR sobre el caso.

La presidenta dijo que de acuerdo con las pruebas del caso, Ernesto Ruffo hizo fraude a la hacienda pública por años por contrabandear combustible.

También recordó que están señaladas otras siete personas en el caso, a fin de dar a entender que no es solo una persona la señalada en la red de huachicol fiscal.

Sheinbaum y FGR coinciden: no hay persecución política contra Ernesto Ruffo

Claudia Sheinbaum hizo referencia a un nuevo comunicado de la FGR en el que también rechazó persecución política contra Ernesto Ruffo.

Recordó que como una de las pruebas está el hallazgo de 33 ferrotanques abandonado en Ramos Arizpe, Coahuila, vinculados a la que señalan es una red de huachicol fiscal de Ernesto Ruffo.

La FGR aseguró que no hay sesgos y las investigaciones están apegadas a derecho.