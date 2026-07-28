CIRT critica nuevos lineamientos para las audiencias; los califica de “ambiguos”

La Cámara Nacional de la Industria de Radio y Televisión (CIRT), expresó su preocupación por los nuevos lineamientos para las audiencias, al considerar que algunos de sus contenidos son “ambiguos”.

A través de un comunicado, la CIRT se dijo a favor de fortalecer la protección de las audiencias; sin embargo, criticó que los nuevos lineamientos propuestos podrían representar riesgos para la libertad de expresión.

CIRT califica de “ambiguos” los nuevos lineamientos para la protección de las audiencias

Recientemente se dieron a conocer los Lineamientos Generales para la Protección de los Derechos de las Audiencias, que pasarán a una consulta pública por parte de la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones (CRT).

Luisa Alcalde presenta lineamientos para proteger los derechos de las audiencias (MARIO JASSO/CUARTOSCURO.COM / Mario Jasso)

Ante esto, la CIRT advirtió que el proyecto contiene aspectos que, a su juicio, deben corregirse antes de su eventual aprobación, pues son muy ambiguos y podría ser un riesgo para la libertad de expresión en México.

La CIRT señaló que uno de los lineamientos permiten un amplio margen de discrecionalidad al gobierno para determinar qué información podría considerarse falsa o descontextualizada, lo que debilitaría la figura del defensor de las audiencias.

También cuestionó que las sanciones contempladas por presuntas faltas informativas puedan alcanzar hasta el 1% de los ingresos anuales acumulados de concesionarios y programadores.

Asimismo, se alertó sobre la creación de un recurso de inconformidad, mediante el cual la autoridad podría revisar las decisiones de los defensores de las audiencias, abriendo la posibilidad a que el gobierno defina qué contenidos se transmiten.

La cámara hizo énfasis en que los lineamientos deben establecer que no se aceptarán quejas anónimas , pues podrían utilizarse para ejercer presión contra comunicadores y periodistas mediante denuncias falsas.

Finalmente, la CIRT reconoció que la apertura de la consulta pública representa una oportunidad para corregir posibles errores y excesos en el proyecto, con el objetivo de proteger tanto los derechos de las audiencias como la libertad de expresión.

(@cirtmx)