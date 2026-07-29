Claudia Sheinbaum Pardo, presidenta de México, aseguró que “no hay ni habrá censura” luego de la portada del periódico Reforma titulada “Censuran a radio y TV; van por prensa y redes”, relacionada con los lineamientos sobre derechos de las audiencias.

“Esto es falso, absolutamente falso. No hay censura ni va a haber censura. En la ley que se aprobó, además con acuerdo de la Cámara de la Radio y la Televisión, se establecieron mecanismos para garantizar los derechos de las audiencias. Estos lineamientos de la comisión ni siquiera se han emitido, pues actualmente están en consulta pública, por lo que es absolutamente falso que el objetivo del gobierno sea censurar" Claudia Sheinbaum Pardo, presidenta de México

Durante su conferencia Mañanera del Pueblo de este miércoles 29 de julio de 2026, Sheinbaum afirmó que los lineamientos derivados de la Ley en Materia de Telecomunicaciones y Radiodifusión de 2025 continúan en consulta pública y, por lo tanto, rechazó que exista un intento de censura por parte de su gobierno.

Sheinbaum sostuvo que la ley fue aprobada tras un proceso de diálogo con la Cámara Nacional de la Industria de Radio y Televisión (CIRT) y explicó que los lineamientos de la Comisión correspondiente aún no han sido emitidos, sino únicamente publicados para consulta pública.

Sheinbaum explica la función del defensor de las audiencias

La presidenta aprovechó el tema para explicar qué es y qué hace un defensor de las audiencias. Según indicó, su función principal es garantizar condiciones dentro de la empresa para ofrecer información más plural.

Además, detalló que este defensor será el encargado de recibir las quejas de las audiencias sobre los contenidos difundidos por la empresa y que deberá ser designado por la propia radiodifusora o televisora.

Sheinbaum consideró que este mecanismo forma parte de las medidas para proteger los derechos de las audiencias establecidos en la nueva Ley en Materia de Telecomunicaciones y Radiodifusión.

Sheinbaum reconoce polémica por las multas

La mandataria reconoció que el punto que ha generado mayor controversia en los lineamientos en consulta pública es el relacionado con las multas y sanciones.

Explicó que la discusión se centra en quién impondrá las sanciones, cómo podrán impugnarlas las empresas y cuál será el procedimiento de queja en caso de incumplimiento.

“Esa es la parte más polémica y por eso se abre la consulta pública para discutir cómo puede quejarse la empresa si hay una sanción y quién la impone” Claudia Sheinbaum Pardo, presidenta de México

Finalmente, Sheinbaum subrayó que los lineamientos buscan que la ciudadanía cuente con un mecanismo para presentar quejas sobre contenidos y verificar su autenticidad, insistiendo en que el objetivo es fortalecer los derechos de las audiencias y no censurar a los medios de comunicación.