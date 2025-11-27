El gobierno de Estados Unidos publicó una nueva alerta de seguridad para una zona específica de México, pues advirtió a sus ciudadanos por asaltos en una carretera de Nuevo León.

Por medio de un comunicado, el Consulado General de los Estados Unidos en Monterrey destacó que se trata de la carretera 85D, en la que se han reportado diversos incidentes.

“El Consulado General de los Estados Unidos en Monterrey tiene conocimiento de varios robos recientes en la carretera 85D, en Nuevo León” Embajada y Consulados de Estados Unidos en México

Estados Unidos emite nueva alerta de seguridad por asaltos en carretera 85D de Nuevo León

Al advertir sobre reportes de casos recientes de asaltos en la carretera 85D del estado de Nuevo León, autoridades consulares de Estados Unidos emitieron una nueva alerta de seguridad.

Sobre la situación, el consulado en Monterrey resaltó que se han reportado diversos robos en dicha vialidad, de los que se detalla, fueron ejecutados por integrantes de grupos armados.

“Las víctimas han descrito haber sido detenidas por un vehículo con luces intermitentes, simulando una parada de tráfico autorizada hasta que los asaltantes descendieron del vehículo” Consulado General de los Estados Unidos en Monterrey

Los responsables de los robos en la carretera de Nuevo León, se apunta en el comunicado de las autoridades, "obligaron a vehículos a apartarse (de la autopista) y los asaltaron“.

Asimismo, explicó que las víctimas narraron que los culpables circulan en un vehículo con luces intermitentes similares a los de una patrulla, lo que aprovechan para ordenar una parada de tráfico.

Además, el consulado de Estados Unidos hizo mención de los distintos informes de medios locales, en los que se refiere que se percibe un aumento “de la actividad delictiva en esta carretera”.

Estados Unidos también compartió recomendaciones de seguridad por asaltos en carretera de Nuevo León

En la alerta de seguridad por los asaltos en la carretera de Nuevo León, las autoridades de Estados Unidos pidieron a los funcionarios públicos viajar entre ciudades solo durante el día.

Tras exponer que los reportes indican que los robos ocurrieron a media mañana, se compartieron una serie de recomendaciones para evitar riesgos ante el contexto de inseguridad en la zona:

Mantenerse alerta y no hacer paradas innecesarias

Planificar el viaje durante el día

Limitar los viajes innecesarios en la ruta y evitar viajar con grandes cantidades de efectivo u objetos de valor

Monitorear los medios locales

Mantener a sus seres queridos informados sobre sus planes de viaje y su progreso

Viaja con un teléfono celular cargado y funcional para realizar llamadas en México

Usar carreteras de peaje en lugar de las carreteras gratuitas que son menos seguras

Seguir las instrucciones de policías o militares en controles de seguridad

Llamar al 911 para recibir asistencia de emergencia