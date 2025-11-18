Claudia Sheinbaum minimizó la alerta de viaje que Canadá emitió para sus ciudadanos que visitan México.

“Vamos a averiguar con la Embajada de Canadá, pero no sirven de mucho, la verdad, porque siguen llegando turistas estadounidenses, canadienses, europeos” Claudia Sheinbaum

Durante la conferencia mañanera de este 18 de noviembre, Claudia Sheinbaum dijo que las alertas de viaje no sirven de mucho ya que siguen llegando turistas de Canadá.

Incluso hizo referencia a las alertas de viaje de Estados Unidos y que sus ciudadanos y los de otros países sigue visitando México.

Canadá emitió alerta de viaje a 11 estados de México

Cabe recordar que Canadá alertó a sus ciudadanos sobre viajar a México por los altos índices de violencia, inseguridad y presencia del crimen en algunos estados, exceptuando algunas de sus ciudades capitales y económicas.

Canadá pidió alto grado de precaución en todo el territorio de México por la criminalidad y riesgo de secuestro, tal como lo ha hecho Estados Unidos con sus ciudadanos.

El país norteamericano dijo que aunque hay esfuerzos de protección en zonas turísticas, la amenaza es significativa para los visitantes.

Para cada estado tiene acotaciones:

Chiapas (excepto Palenque, Tuxtla Gutiérrez y San Cristóbal de las Casas) Chihuahua (excepto Chihuahua capital) Colima (excepto Manzanillo por vía aérea) Guanajuato (sobre todo en autopistas y zona sur del estado) Guerrero (excepto Ixtapa-Zihuatanejo por vía aérea) Jalisco (sobre todo la zona fronteriza con Michoacán) Michoacán (excepto Morelia y Pátzcuaro) Nayarit (sobre todo la zona fronteriza con Sinaloa y Durango) Nuevo León (excepto Monterrey) Sinaloa (excepto Los Mochis, Guaymas, San Carlos, Puerto Peñasco) Sonora (excepto Hermosillo) Tamaulipas (excepto Tampico) Zacatecas (excepto Zacatecas capital)

Sheinbaum minimiza alertas de viaje de Estados Unidos y Canadá: Ciudadanos no las toman en cuenta

Cabe recordar que en el mes de octubre pasado, la presidenta Claudia Sheinbaum también minimizó las alertas de viaje de Estados Unidos con el mismo argumento.

Y es que dijo que los ciudadanos estadounidenses no toman en cuenta las alertas de su gobierno y siguen viajando a México.

En ese entonces dijo que “cada vez se toma menor en cuenta estas alertas” y dijo que se trabaja diario pata proteger ala ciudadanía”.

La Secretaría de Turismo federal ha reportado que los estadounidenses son la primera nacionalidad que visita nuestro país, seguido de los canadienses e ingleses.