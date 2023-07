La aspirante a la Coordinación Nacional de Defensa de la 4T, Claudia Sheinbaum, desmiente las fake news que han dicho en su contra durante la campaña interna de Morena rumbo a las elecciones 2024.

Ello luego de que, a 24 días del inicio de los recorridos por el país, en donde las corcholatas de Morena han hecho campaña para informar los avances que ha tenido el movimiento , Claudia Sheinbaum ha recibido menciones sobre diferentes situaciones, que según ella, no son verdad.

Cabe destacar que los recorridos por el país que realizan Claudia Sheinbaum y las otras 5 corcholatas de Morena se dan por petición del Consejo Nacional de Morena.

Pues el método para definir al candidato presidencial de Morena establece dichos recorridos por todo el país, así como la realización de encuestas para elegir al aspirante más apoyado por los mexicanos.

De esa forma, Morena tratará de mantener el poder del ejecutivo federal, sumado a los 23 estados que actualmente son gobernados por la 4T.

Además de Claudia Sheinbaum, las otras corcholatas de Morena que intentan ser candidatos a la presidencia por el movimiento son:

Desde Ciudad del Carmen, Campeche, Claudia Sheinbaum denunció las fake news que han salido en diferentes medios de comunicación en su contra.

Entre las mentiras señaladas por la exjefa de gobierno de la Ciudad de México (CDMX), se encuentra el video que recorre redes sociales, en donde aseguran que a Claudia Sheinbaum le fue muy mal en un evento y la corrieron a sillazos.

Sin embargo, Sheinbaum indicó que d icho video fue grabado en 2018 en Coyoacán, durante su campaña rumbo a la jefatura de gobierno, en donde un grupo de porros no les permitió realizar su mitin.

Asimismo, Claudia Sheinbaum desmintió que haya formado parte de la campaña presidencial de Vicente Fox, pues difundieron una fotografía en donde se le aprecia con el expresidente.

No obstante, la morenista afirmó que la noticia es falsa y que la foto que le tomaron con él se tomó durante la visita de Fox a la obra de construcción de los segundos pisos gratuitos en la CDMX.

Apunto que ella estaba a cargo de la obra, pues formaba parte del gabinete de Andrés Manuel López Obrador (AMLO), entonces jefe de gobierno en la capital del país.

“Achican la foto, le hacen zoom y solamente sacan a Fox y a mí, como si hubiera participado con él. No, la verdad no, yo siempre he sido consecuente nunca voy a marchar con quienes traicionan a la democracia.”

Claudia Sheinbaum