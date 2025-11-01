Con un video en redes sociales, Claudia Sheinbaum mostró la ofrenda del Día de Muertos en Palacio Nacional, una instalación que para este año, dijo, fue dedicada a las mujeres indígenas.

Sobre el altar instalado con apoyo de la Secretaría de Cultura y el Instituto Nacional de Pueblos Indígenas, Claudia Sheinbaum resaltó que muestra el papel histórico y cultural de las mujeres indígenas.

“Este año lo dedicamos a las ancestras de México, las mujeres indígenas de México. En este Año de la Mujer Indígena celebramos el Día de Muerte a todas nuestras ancestras” Claudia Sheinbaum

Como parte del festejo por el Día de Muertos, este sábado 1 de noviembre, la presidenta Claudia Sheinbaum compartió un video para mostrar la ofrenda conmemorativa que se instaló en Palacio Nacional.

Sobre el altar instalado por la Secretaría de Cultura y el Instituto Nacional de Pueblos Indígenas, resaltó que se dedicó para las mujeres indígenas de México, a quienes reconoció como las “ancestras” del país.

Con respecto a ello, Claudia Sheinbaum indicó que la ofrenda del Día de Muertos reconoce a las mujeres indígenas en el marco del Año de la Mujer Indígena, resaltando su papel en la historia y en la vida comunitaria.

Cabe destacar que al inicio de este año, la presidenta declaró el 2025 como Año de la Mujer Indígena, en busca de reconocer a las ancestras y visibilizar el papel histórico de las mujeres originarias.

Por ello, ha impulsado actividades culturales, programas de reconocimiento y planes de justicia comunitaria, reforzando el compromiso institucional con los derechos y la voz de las mujeres indígenas.

La presidenta Claudia Sheinbaum subrayó que el Día de Muertos representa una visión distinta de la muerte frente a otras culturas, pues se trata de una tradición que celebra el regreso de los difuntos y su presencia en los hogares.

En su video, la presidenta explicó que en México se recibe a los muertos con alimentos y cuidados, lo cual es una manera de consentirlos y recordarlos que proviene de los pueblos originarios y sus prácticas comunitarias.

De la misma forma, Claudis Sheinbaum envió un saludo y un abrazo a todas y todos, reiterando que la ofrenda del Día de Muertos en Palacio Nacional está dedicada a las Mujeres Indígenas de México

Además, reconoció la valía cultural e identitaria de la flor de cempasúchil, pues recordó que es originaria de Mesoamérica, por lo que también es parte de la identidad cultural del país.