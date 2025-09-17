Claudia Sheinbaum Pardo, presidenta de México crítica a Ernesto Zedillo por hablar de democracia y le recuerda el Fobaproa.

Nuevamente el ex presidente de México, Ernesto Zedillo aseguró que se había “muerto la democracia en México” y que la presidenta era la responsable, así como otro ex presidente, críticas que Claudia Sheinbaum ya le respondió.

Desde la conferencia mañanera del pueblo del miércoles 17 de septiembre, en Palacio Nacional, la presidenta Claudia Sheinbaum aprovechó para responder las críticas de Ernesto Zedillo a quién le recordó que afortunadamente el país es otro y las decisiones .

Claudia Sheinbaum crítica a Ernesto Zedillo por decir que “se murió la democracia” y le recuerda el Fobaproa nuevamente

En una entrevista, Ernesto Zedillo dijo que se había muerto la democracia en México, y señaló al ex presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) y a Claudia Sheinbaum como los responsables.

Ante estas críticas que hizo otra vez el ex presidente, Claudia Sheinbaum cuestiona a Ernesto Zedillo por sus decisiones cuando él gobernaba México y cómo es que puede hablar de “democracia”, además de cómo pudo haber interferido en la elección de un candidato del Partido Revolucionario Institucional (PRI) por un presunto pacto con Estados Unidos para el cambio y alternancia en el poder en el año 2000 en México con el PAN.

También le recordó que rescató de manera “muy corrupta” con el Fobaproa a bancos, empresarios sin que hubiera transparencia de cómo lo hizo.

Y con ello provocó una crisis que dejó a mucha gente en la calle, aseguró la presidenta de México.

“Otra vez Zedillo salió para decir que ‘se acabó la democracia en México’, Zedillo. Que de nuevo vamos a volver a decir, La Bastida, candidato presidencial del PRI en el 2000 escribe sus memorias y en la primera parte de sus memorias, dice, textual, que la única manera que él dice que no recibió apoyo en la elección es porque Zedillo pactó con Estados Unidos que entrara el PAN en el 2000. Bueno, ¿cómo es que este personaje puede hablar de democracia?, o ¿cómo puede hablar de democracia cuando rescato de manera muy corrupta con el Fobaproa a bancos, empresarios sin que hubiera transparencia de ese proceso y a los deudores los dejaron en la calle, a la gente (...) el país es distinto sí por fortuna, quién lo decidió, el pueblo" Claudia Sheinbaum Pardo, presidenta de México

Recordó también cómo fue que Ernesto Zedillo hizo cambios en la elección de los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) cuando fue presidente.

Asimismo, dijo que pese a que se dio a los mexicanos el Fobaproa para rescatar a los banqueros, ahora México es distinto.

Además de que por fortuna fue el pueblo del México el que decidió este cambio en su gobierno.