Claudia Sheinbaum, presidenta de México, mostró un documento de la Auditoría Superior de la Federación (ASF) en el que asegura es mentira que el Fobaproa haya sido auditado de manera internacional, como lo afirma el expresidente Ernesto Zedillo Ponce de León.

Durante su conferencia mañanera de este 9 de mayo, Claudia Sheinbaum mostró fragmentos del informe sobre Fiscalización del Rescate Bancario de 1995 a 2004, elaborado por la Cámara de Diputados.

En este documento se señala que las auditorías que iban a hacerse por despachos internacionales, así como desde México, no pudieron llevarse a cabo porque no hubo información sustentada ni completa .

Además, se asegura que en cuanto a apoyos para el Fobaproa hubo discrecionalidad por lo que no se sabe cómo y quién se benefició.

“Se dice que fue auditado por auditores internacionales, aquí está la respuesta. Ni siquiera lo pudo auditar completamente la ASF por resolución de la SCJN en aquel momento” Claudia Sheinbaum. Presidenta de México

Fobaproa se tendrá que seguir pagando hasta 2025 a pesar de opacidad: Claudia Sneinbaum

Cabe recordar que el expresidente Ernesto Zedillo ha propuesto que una un auditor internacional revise el Fobaproa y se cumpla el mismo proceso con las megaobras del expresidente Andrés Manuel López Obrador como el Tren Maya, refinería Dos Bocas y la cancelación del Nuevo Aeropuerto Internacional de México (NAIM).

Ante la polémica, que ha enfrentado a Ernesto Zedillo y Claudia Sheinbaum, se ha cuestionado si el Fobaproa se puede dejar de pagar, a lo que la presidenta ha dicho que no porque tiene fuertes implicaciones para México, a pesar de que se ha mostrado opacidad.

Claudia Sheinbaum prometió que el Secretario de Hacienda, Edgar Amador, explicará las implicaciones pero que todos los días le cuesta al pueblo y se tendría que seguir pagando hasta 2050 .

Fobaproa: ASF asegura que auditores internacionales no pudieron auditar porque no hay información suficiente

El documento de la ASF mostrado por la presidenta Claudia Sheinbaum señala que los despachos internacionales argumentaron que no pudieron emitir una opinión debido a que se tuvo acceso a información con evidencia no suficiente, no competente y no relevante para llevarla a cabo.

“Se concluyo que la evaluación realizada por el auditor (internacional) no fue una auditoria, como él mismo lo dice y acepta en su informe, ya que no tuvo acceso a la información que le permitiera emitir una opinión sustentada con la evidencia suficiente, competente y relevante” Claudia Sheinbaum/Informe de la ASF

Fobaproa dio lugar a una gran corrupción porque no se supo cuánto se pagó a rescatados: Claudia Sheinbaum

También señala que el recate bancario se dio de manera discrecional y no se pudo evaluar, supervisar ni controlar las operaciones.

“La carencia de políticas prudenciales de reglas de operación dio lugar al manejo discrecional del Comité Técnico en el rescate bancario y a la falta de un marco referencial para evaluar, supervisar y controlar las operaciones de dicho fondo” Claudia Sheinbaum/Informe de la ASF

Agregó que “el proceso… careció d políticas, procedimientos y reglas de operación, lo que trajo como consecuencia discrecionalidad en la autorización de los apoyos…”.