La presidenta Claudia Sheinbaum aprovechó la conferencia mañanera de este 17 de septiembre para corregir a Wikipedia respecto al nombre de la capitana Manuela Molina.

Claudia Sheinbaum señaló que las arengas de su primera ceremonia del Grito de Independencia fueron para reconocer a las heroínas de la historia.

Sin embargo, lo que más resaltó fue el error de una de las páginas más consultadas en internet, Wikipedia, respecto al nombre de la capitana indígena que reconoció la noche del 15 de septiembre.

Claudia Sheinbaum corrige a Wikipedia; el nombre de la capitana indígena es Manuela Molina, señala

Claudia Sheinbaum aseguró que es tiempo de reconocer a las heroínas de México que participaron en la constitución del país como lo conocemos hoy.

En este sentido, señaló la importancia de Manuela Molina, la capitana indígena que se unió a Morelos en la lucha independentista y regañó a Wikipedia por no tener su nombre correcto: Manuela Molina Medina.

“La capitana Manuela Molina que, por cierto, en Wikipedia sale como Manuela Medina. estuvimos haciendo varias investigaciones…es Manuela Molina Mediana” Claudia Sheinbaum

Asimismo, resaltó que se trata de una mujer que se distinguió de otras figuras femeninas de la Independencia de México, pues, a diferencia de otras, ella no sabía leer.

Claudia Sheinbaum reiteró que se trató de una mujer indígena trabajadora de hogar que, al enterarse del movimiento, “dejó todo para acompañar a Morelos”.

En la lucha, fue nombrada en Apatzingán como capitana, “es decir, dirigente de una tropa. Es algo extraordinario”.