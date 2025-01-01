El Gobierno de México presentó el diseño de su nueva imagen para el 2025, año que será encabezado por las mujeres indígenas.

Desde la conferencia mañanera del 23 de diciembre 2024, se había anunciado que el 2025 será el año de las mujeres indígenas para resaltar su papel en la lucha de los pueblos en la historia.

La mujer indígena, tal como destacó la presidenta de México, Claudia Sheinbaum desde el inicio de su gestión en octubre de 2024, tendría un papel fundamental, algo que se observa en el emblema del Gobierno de México.

Las 4 mujeres indígenas que son la nueva imagen del Gobierno de México para 2025

Fue mediante una publicación de redes sociales que el Gobierno de México presentó su nueva imagen para 2025, año que será encabezado por las mujeres indígenas, como se observa en los diseños.

Esta nueva imagen para 2025 de las mujeres indígenas es en reconocimiento de la “memoria histórica de nuestras ancestras” así como darles voz, explica el Gobierno de México en dicha publicación.

En la conferencia del 23 de diciembre ya citada, el director del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH), Diego Prieto, explicó que la idea del Gobierno de México es resaltar el papel que tiene la mujer en la humanidad.

A continuación te enlistamos las 4 mujeres indígenas que estarán presentes en los documentos oficiales como parte de la nueva imagen del Gobierno de México para 2025, tal como explicó el director del INAH.

Mujeres indígenas en la nueva imagen del Gobierno de México para 2025: Mujer maya

En la publicación del Gobierno de México, nos muestran las 4 mujeres indígenas que conformarán su nueva imagen para 2025, sin embargo, la explicación es breve, por ejemplo, en el caso de la mujer maya, señalan que es Tz’ak-b’u Aha.

La mujer maya o la “señora de la sucesión” es conocida también como “la reina roja” y porta un tocado ceremonial que corresponde a su estirpe, explicó el director del INAH, el cual luce en la nueva imagen del Gobierno de México para 2025.

Por otra parte, esta mujer indígena de la nueva imagen 2025 también tiene una recreación del quexquemetl enjoyado con el que fue enterrada.

Mujeres indígenas en la nueva imagen del Gobierno de México para 2025: Mujer mexica

Otra de las mujeres indígenas que conformarán la nueva imagen del Gobierno de México para 2025 es la mujer mexica, o Tecuichpo - Ixcaxochitzin (Flor Blanca- Flor del Señor Moctezuma).

La mujer mexica que estará en la nueva imagen del Gobierno de México en 2025 nació entre 1509 y 1510 es considerada como la última princesa del imperio, hija primogénita de Moctezuma Xocoyotzin.

Y en la nueva imagen del Gobierno de México lucirá una diadema o xiuhuitzolli junto con un pectoral característico de la cultura mexica.

Mujeres indígenas en la nueva imagen del Gobierno de México para 2025: Mujer mixteca

La mujer mixteca o señora 6 Mono también estará presente en la nueva imagen del Gobierno de México para 2025 y será una de las 4 mujeres indígenas que la conformarán.

Igualmente es conocida como la señora mixteca de Huachino lucirá en la nueva imagen del Gobierno de México 2025 un tocado tradicional de dicha cultura, así como un colgante en el mismo estilo.

Mujeres indígenas en la nueva imagen del Gobierno de México para 2025: Mujer tolteca

Finalmente, la mujer tolteca también es una de las mujeres indígenas representadas en la nueva imagen del Gobierno de México para este 2025.

Sin embargo, no se revelaron detalles sobre Xiuhtzatzin (Flor de la tierrita tolteca) o la mujer tolteca, solamente se informó que los aretes la distinguen como conductora de su pueblo.

Y luce una imagen sencilla pero con un semblante sereno y seguro en la nueva imagen del Gobierno de México para 2025.