La Presidenta de México, Claudia Sheinbaum, sostuvo desde Puerto Morelos, Quintana Roo, que las mujeres contarán con la instalación de un "Centro LIBRE" en cada municipio del país.

Estos espacios, según adelantó Claudia Sheinbaum, estarán dedicados a que las mujeres desarrollen diferentes habilidades y accedan a servicios como orientaciones psicológicas y jurídicas.

Pero eso no es todo, pues Claudia Sheinbaum señaló que el “Centro LIBRE” se llama así porque será un espacio en el que las mujeres se podrán desarrollar libremente, siendo un lugar seguro, de derechos y gratuito.

Las mujeres contarán con un Centro LIBRE en cada municipio, afirma Claudia Sheinbaum (Presidencia)

¿Qué habrá en Centro LIBRE? Esto dijo Claudia Sheinbaum

En presencia de decenas de asistentes, la presidenta Claudia Sheinbaum también señaló que el Centro LIBRE estará destinado a la recreación e impartición de talleres para mujeres.

Este proyecto tendrá el objetivo de acompañar a las mujeres en su desarrollo personal y de adquisición de habilidad es, así como ofrecer apoyos en servicios esenciales.

Con el objetivo de que las mujeres puedan vivir libres, Claudia Sheinbaum adelantó que el “Centro LIBRE” estará presente en cada uno de los 2 mil 500 municipios que conforman la República Mexicana.

Así lo sostuvo desde un evento en Quintana Roo para entregar la “Pensión Mujeres Bienestar”, el cual contó con la presencia de la secretaria de las Mujeres, Citlalli Hernández Mora; la gobernadora Mara Lezama; y la secretaria del Bienestar, Ariadna Montiel.