Movimiento Regeneración Nacional (Morena) dio a conocer que la jornada laboral de 40 horas en México podría aplicarse hasta 2030.

Así lo dio a conocer Pedro Haces Barba, quien adelantó que la jornada laboral de 40 horas se realizará de forma gradual durante estos cinco años.

Según señaló el diputado por Morena, la Comisión del Trabajo se encuentra trabajando para implementar la jornada laboral de 40 horas para 2030.

Desde mayo, el secretario de Trabajo, Marath Bolaños, anunció que, por instrucciones de la presidenta Claudia Sheinbaum, las 40 horas serán aplicadas de forma paulatina hasta su consolidación a final del sexenio.

Jornada laboral de 40 horas en México (Eduardo Díaz/SDPnoticias.com )

Quienes trabajen más horas deberán ganar más, defiende Pedro Haces

Pedro Haces defendió que la implementación de la jornada de 40 horas responde a la modernidad laboral que beneficiará a trabajadores y empresarios.

“El propósito es que a los trabajadores les vaya bien, a los trabajadores y al país”, dijo, y agregó que a quienes trabajen más horas, se les deberá pagar más.

“Hay industrias que no pueden parar, bueno, habrá trabajadores que hagan horas extras y se les pagará las horas que trabajen”, comentó el diputado.

De acuerdo con Marath Bolaños, la reducción de la jornada que impulsa Claudia Sheinbaum implica un total de 40 horas semanales, pero se defiende el derecho a pagar más para quienes excedan este número de horas trabajadas .