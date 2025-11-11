México aún se encuentra debatiendo el tema de la jornada de 40 horas, mientras que Dinamarca ya promedia 33 horas y se prepara para implementar una semana laboral de 4 días.

La jornada laboral en México es de 48 horas y se planea una reducción a 40 horas, que Marath Bolaños López, secretario del Trabajo, garantizó que se realizará gradualmente.

Sin embargo, países como Dinamarca ya han implementado jornadas laborales más cortas, con la finalidad de que los empleados tengan tiempo para el descanso, además del ocio.

Fechas y sedes de los foros para la jornada laboral de 40 horas en México (Eduardo Díaz/SDPnoticias.com )

Dinamarca rebasa a México en debate las 40 horas; ya promedia 33 y busca una semana laboral de 4 días

De acuerdo con la información, Dinamarca tiene una de las jornadas de trabajo más cortas del mundo, equivalente a 33 horas semanales, lo que permite que los empleados tengan el 66% de su día libre.

Pese a que la ley de Dinamarca no fija un número obligatorio de horas de trabajo, muchos de los contratos establecen 37 horas semanales como máximo y solo de lunes a viernes.

Dinamarca se encuentra en debate para reducir la semana laboral aún más, en comparación con México, pues se plantea que solo se trabaje de lunes a jueves, y que el viernes también se descanse.

Cabe mencionar que el sistema laboral de Dinamarca ya contempla puntos muy importantes en favor de los empleados, que son: