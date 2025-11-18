El movimiento por la jornada laboral de 40 horas ha convocado a una marcha el domingo 23 de noviembre y se prevé que haya movilizaciones en todo México; a continuación te decimos las ciudades que se unirán.

Pese a que Marath Bolaños López, titular de la Secretaría del Trabajo, anunció que la jornada laboral de 40 horas se daría gradualmente hasta alcanzar su totalidad en 2030, la exigencia de los trabajadores continúa.

Jornada laboral de 40 horas (Cuartoscuro / Galo Cañas Rodríguez)

Las ciudades que se unirán a la marcha del 23 de noviembre por la jornada laboral de 40 horas

El domingo 23 de noviembre de 2025 se realizarán marchas, mítines y otros eventos para exigir que se apruebe la jornada laboral de 40 horas, que se mantiene en pausa debido a los diálogos y estudios en el tema.

Más de 10 ciudades han anunciado su participación en esta marcha y, en algunos lugares, se espera que haya conciertos, eventos culturales, tendederos de denuncias y más. Las ciudades contempladas hasta ahora son: