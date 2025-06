La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, señaló un “montaje” por el uso de la bandera de México en las protestas violentas en Estados Unidos, en referencia a la quema de vehículos de la policía.

Hoy miércoles 18 de junio, en su conferencia mañanera, Claudia Sheinbaum fue cuestionada de nueva cuenta por el uso de la bandera de México en las protestas en Estados Unidos, las cuales han contado con múltiples actos de represión por parte de las autoridades.

Sin embargo, la presidenta de México centró su atención en el tema del uso la bandera de México en la quema de patrullas en Estados Unidos, y señaló su uso como una “provocación” y un “montaje” para hacer ver mal al país.

Hoy 18 de junio, Claudia Sheinbaum volvió a condenar el uso de la bandera de México en las protestas en Estados Unidos en las que se han incendiado vehículos de la policía; “primero: la violencia no es la forma”, dijo.

“Nosotros no podemos caer en ninguna provocación, no podemos enaltecer una escena violenta en donde se usa la bandera. Eso no, toda la vida hemos luchas pacíficamente”.

Claudia Sheinbaum