Kisti Noem, secretaria del Departamento de Seguridad Nacional en el gobierno de Donald Trump, señaló a la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, de incitar a las protestas de migrantes registradas en Los Ángeles, California, y otras ciudades de Estados Unidos durante el fin de semana.

La secretaria Kristi Noem condenó, en conferencia de prensa desde la Ofician Oval, el supuesto llamado de Claudia Sheinbaum a realizar “protestas violentas”.

Asimismo, aseguró que el gobierno de Trump no está en contra de las protestas pacíficas; sin embargo, no aceptarán que las movilizaciones sean violentas, como “las que están ocurriendo”.

“Claudia Sheinbaum salió e incitó a más protestas en Los Ángeles, y la condeno por eso. No debería estar alentando las protestas violentas que están ocurriendo”

Tras las declaraciones de Kristi Noem sobre su supuesta intervención e incitación a las protestas ocurridas en Los Ángeles, California, la presidenta Claudia Sheinbaum respondió a la funcionaria del gobierno de Donald Trump.

La presidenta resaltó que Noem “equivocadamente mencionó que alenté protestas violentas en Los Ángeles. Le informo que es absolutamente falso”.

En conferencia de prensa, Kristi Noem condenó a la presidenta mexicana por supuestamente alentar a las protestas violentas que ocurrieron en Los Ángeles, California.

“Se permite protestar pacíficamente pero la violencia que estamos viendo no es aceptable y no va a suceder en Estados Unidos. Esta presidencia defiende al estadounidense promedio que quiere llevar a sus hijos a la escuela todos los días, manejar sus pequeños negocios y mantener a su familia”

A pesar de la afirmación de la secretaria de Seguridad Nacional de Estados Unidos, lo cierto es que la presidenta Claudia Sheinbaum ha hecho un llamado constante a las manifestaciones pacíficas y sin acciones violentas.

Durante la conferencia mañanera del 10 de junio, previo al señalamiento de Noem, la presidenta resaltó que “no estamos de acuerdo con las acciones violentas como forma de protesta”

“No es con redadas, no es con violencia sino atendiendo a una reforma migratoria integral que reconozca el papel de las y los migrantes en Estados Unidos…y al mismo tiempo el llamado a no generar acciones violentas y apoyarnos como siempre lo hacemos entre las y los mexicanos y que siempre sean acciones pacíficas, no violentas”

Claudia Sheinbaum, el 10 de junio