La diputada Claudia Selene Ávila compartió que pedirá a Marcelo Ebrad que la aconseje sobre la acusación a Ricardo Monreal sobre violencia política de género.

Claudia Selene Ávila señaló a Ricardo Monreal y Pedro Haces Barba, ambos diputados por el Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), de violencia política de género luego de más de un ataque misógino en su contra.

Claudia Selene Ávila buscará a Marcelo Ebrad para que la aconseje sobre Monreal y su violencia política de género

La cercanía que la diputada de Morena, Claudia Selene Ávila con Marcelo Ebrad se hará presente una vez más luego de que le pida un consejo sobre la violencia política de género que está viviendo.

En entrevista con Azucena Uresti, Claudia Selena Ávila señaló que el siguiente paso tras acusar a Ricardo Monreal y Pedro Haces, será en primer lugar buscar el consejo de Marcelo Ebrad.

“En cuanto llegue a México buscaré a Marcelo Ebrad (...) sí le voy a consultar para ver qué consejo me da él”. Claudia Selena Ávila, diputada.

Actualmente, Marcelo Ebrad tiene el cargo público de Secretario de Economía, pero la diputada lo ha señalado como “mi líder, mi maestro”, asegurando que él lo influyó en su “vida política”.

Sin embargo, la diputada no perdió la oportunidad de nuevamente deslindar a Marcelo Ebrad de las declaraciones que ha hecho contra Ricardo Monreal y Pedro Haces.

Claudia Selene Ávila confía en Claudia Sheinbaum en confiarle la violencia política de género que vive

Claudia Selene Ávila señaló que pedirá el consejo de Marcelo Ebrad para saber qué hacer con la violencia política de género que vive, pero también sabe que puede acercarse a Claudia Sheinbaum.

Para la diputada otra de las alternativas será ir con la presidenta de México esperando que de un “jalón de orejas” a Ricardo Monreal y Pedro Haces.

“Estoy convencida de que la presidenta Claudia Sheinbaum cuando se entere de lo que está pasando no lo va a permitir y que seguramente dará un jalón de orejas”. Claudia Selena Ávila, diputada.

Claudia Selene Ávila incluso garantizó que Claudia Sheinbaum “no va a permitir” el trato que los diputados de Morena le han dado.

Sin embargo, ha llamado la atención que Claudia Selene Ávila no muestre interés en tener ningún acercamiento con Luisa Alcalde siendo la dirigente nacional de Morena.