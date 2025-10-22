La diputada de Morena, Claudia Selene Ávila, dio detalles sobre los comentarios misóginos realizados de parte de Pedro Haces, que derivaron en su exclusión de la delegación parlamentaria a Ginebra.

Este martes 21 de octubre, mediante redes sociales, Claudia Selene Ávila denunció sufrir violencia política de género de parte de Pedro Haces y del coordinador de Morena, Ricardo Monreal.

Tal como narró Claudia Selene Ávila, pese a ganar su asiento en la Unión Interpalamentaria (UIP), Ricardo Monreal descartó registrar a la diputada para asistir al evento en Ginebra, el cual iba a presidir.

Claudia Selene Ávila Flores (@seleneavilaf / Instagram )

Claudia Selene Ávila acusa a Pedro Haces por comentarios misóginos y da detalles

En entrevista con Manuel López San Martín, Claudia Selene Ávila explicó diversos comentarios misóginos que hizo el diputado Pedro Haces cuando ella pidió asistir con sus recursos a Ginebra.

Tal como declaró Claudia Selene Ávila, el día que solicitó a Ricardo Monreal asistir a la UIP, Pedro Haces le dijo que no debía preocuparse porqué “él la iba a llevar” con ironía.

Incluso, Claudia Selene Ávila denunció que Pedro Haces ofreció llevarla de shopping durante dos días, lo cual la diputada rechazó frente a Ricardo Monreal; le negaron su registro a la UIP en el momento.

Sin embargo, no sería el único comentario misógino de Pedro Haces, ya que Claudia Selene Ávila afirmó que la mandó a dar un premio a Marco Antonio Muñiz de manera “rupestre”.

“Tú lo tienes que entregar a nombre de la Cámara y te vas bien bonita, bien bañada y bien peinada [..] entonces después vio el video y me dijo ‘ah muy bien, ibas muy bien bañadita, perfumadita’”. Claudia Selene Ávila, diputada de Morena

En este sentido, con comentarios sistemáticos y ante la negativa de subir a Tribuna en la Cámara de Diputados, Claudia Selene Ávila sería considerada una edecán por Pedro Haces.