Descubre quién es Claudia Selene Ávila, diputada de Morena 2024-2027 que denunció ser víctima de violencia política de género.

En sus redes sociales acusó a Ricardo Monreal y Pedro Haces de excluirla de la Unión Interparlamentaria en Ginebra, Suiza.

¿Quién es Claudia Selene Ávila, diputada de Morena 2024-2027?

Claudia Selene Ávila Flores es diputada federal por Morena e integra actualmente el Comité de Salud en la Cámara de Diputados.

La diputada se describe como una mujer “de fe y congruente con sus ideales”, dispuesta a defender su dignidad “aunque le cueste el cargo”.

Es considerada como una de las políticas cercanas a Marcelo Ebrard.

Claudia Selene Ávila Flores (@seleneavilaf / Instagram )

¿Cuántos años tiene Claudia Selene Ávila, diputada de Morena 2024-2027?

Claudia Selene Ávila nació el 7 de julio de 1976, por lo que actualmente tiene 49 años de edad.

¿Quién es el esposo de Claudia Selene Ávila, diputada de Morena 2024-2027?

No se tiene información acerca del esposo de Claudia Selene Ávila.

¿Qué signo zodiacal es Claudia Selene Ávila, diputada de Morena 2024-2027?

Claudia Selene Ávila es del signo zodiacal Cáncer.

Claudia Selene Ávila Flores (@seleneavilaf / Instagram )

¿Cuántos hijos tiene Claudia Selene Ávila, diputada de Morena 2024-2027?

Se desconoce información sobre los hijos de Claudia Selene Ávila.

¿Qué estudió Claudia Selene Ávila, diputada de Morena 2024-2027?

De acuerdo con lo que se ha dado a conocer tiene una licenciatura en Ciencias de la comunicación.

Además de que cuenta con diplomados en Reforma Electoral, Reforma del Estado, Reforma en Materia de Transparencia por la FCPyS, el Senado de la República y la Cámara de Diputados.

Claudia Selene Ávila cuenta con especialidad en Derecho y Gobernanza.

Claudia Selene Ávila Flores (@seleneavilaf / Instagram )

¿En qué ha trabajado Claudia Selene Ávila, diputada de Morena 2024-2027?

En 2021 fue elegida diputada federal por el principio de representación proporcional a la LXV Legislatura que concluyó en 2024.

En la Cámara de Diputados fue secretaria de la comisión de Salud y de la Bicamaral del Canal de Televisión del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos.

Además de integrante de las comisiones de Presupuesto y Cuenta Pública; de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias; de Gobernación y Población; y, de Radio y Televisión.

Claudia Selene Ávila también se desarrolló como periodista y analista política en radio, televisión, prensa y medios digitales.

Antes de su carrera política, Claudia Selene Ávila trabajó en medios de comunicación como:

TV Azteca

ADN 40

El Universal

Radio Fórmula

Telefórmula

Canal 11

Político MX

Canal del Congreso

Canal de la Asamblea Legislativa del D.F.

Claudia Selene Ávila Flores (@seleneavilaf / Instagram )

Claudia Selene Ávila, diputada de Morena 2024-2027, denunció ser víctima de violencia política de género

A través de un video, la diputada Claudia Selene Ávila denunció ser víctima de violencia política de género, esto luego de que fue excluida del evento la Unión Interparlamentaria en Ginebra, Suiza.

Claudia Selene Ávila señaló a Ricardo Monreal y Pedro Haces de ser los causantes de esta situación.

“Es bien difícil vivir siendo sujeta de violencia política en razón de género. Porque eso vivo yo, aparte de otras cosas. Esto es violencia política” Selene Ávila Flores

En el video Claudia Selene Ávila Flores destacó que había sido elegida para representar al país en el Comité de Salud de la UIP, pero fue excluida del registro oficial de la delegación.

Claudia Selene Ávila Flores señaló que semanas antes le notificó a Monreal sus intenciones de asistir al foro internacional, pero se negó a incluirla en la delegación oficial.

“La coordinación del grupo parlamentario a cargo de Ricardo Monreal no quiso mandarme, pese a que yo formo parte del Comité de Salud” Selene Ávila Flores

Pero no solo Monreal, Claudia Selene Ávila Flores acusó a Pedro Haces como otro de los responsables de su exclusión.

“Y si Ricardo Monreal pide mi cabeza o Pedro Haces, que fue también quien me sacó de la lista… pues adelante” Selene Ávila Flores

Claudia Selene Ávila Flores reafirmó que el hecho de que la trataron de excluir de este evento internacional, se trataba de violencia política de género.

“Esto es violencia política. Para ir al tribunal. Yo tengo la lista. Me dejaron fuera. Por supuesto que ellos sabían que yo iba. Lo hablamos varias veces” Selene Ávila Flores

En su mensaje, Selene Ávila Flores destacó que se siente marginada por no someterse a las decisiones del grupo mayoritario dentro de Morena y ser una “diputada rebelde”.

“Es violencia política tener que pelear por un derecho que me gané; no están permitiendo que mi voz sea escuchada por el solo hecho de expresar opiniones distintas dentro del partido” Selene Ávila Flores

En ese sentido, Selene Ávila Flores destacó que no está dispuesta a callar.

“Si el precio por estar o permanecer es ser un tapete, es ser una comparsa, es ser alguien sin voluntad, es ser un florero, pues prefiero dedicarme a otra cosa” Selene Ávila Flores