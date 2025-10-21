Claudia Selene Ávila denuncia a Ricardo Monreal y Pedro Haces por violencia política de género, tras excluirla de un evento en Ginebra, Suiza.

La diputada de Morena acusó que ambos legisladores intentaron impedir su participación en un evento de la Unión Interparlamentaria.

Así denunció Claudia Selene Ávila Flores violencia política de género por parte de Monreal y Haces

A través de un video, la diputada federal plurinominal Claudia Selene Ávila Flores, integrante de la bancada de Morena, acusó haber sido víctima de violencia política de género.

Esto por parte del coordinador de los diputados morenistas, Ricardo Monreal Ávila, y del coordinador de Operación Política del grupo, Pedro Haces.

“Es bien difícil vivir siendo sujeta de violencia política en razón de género. Porque eso vivo yo, aparte de otras cosas. Esto es violencia política” Claudia Selene Ávila

De acuerdo con lo relatado por Claudia Selene Ávila Flores, los legisladores buscaron excluirla de la delegación mexicana que participa en los trabajos de la Unión Interparlamentaria (UIP) en Ginebra.

Claudia Selene Ávila Flores destacó que había sido elegida para representar al país en el Comité de Salud de la UIP, pero fue excluida del registro oficial de la delegación.

En el video Claudia Selene Ávila Flores señaló que semanas antes le notificó a Monreal sus intenciones de asistir al foro internacional, pero se negó a incluirla en la delegación oficial.

“La coordinación del grupo parlamentario a cargo de Ricardo Monreal no quiso mandarme, pese a que yo formo parte del Comité de Salud” Claudia Selene Ávila

Pero no solo Monreal, Claudia Selene Ávila señaló a Pedro Haces como otro de los responsables de su exclusión.

“Y si Ricardo Monreal pide mi cabeza o Pedro Haces, que fue también quien me sacó de la lista… pues adelante” Claudia Selene Ávila

Claudia Selene Ávila Flores destacó que ella se encuentra costeando sus gastos personales y no podría decir lo mismo de Ricardo Monreal y Pedro Haces.

Tras sus acusaciones contra Monreal y Haces, Claudia Selene Ávila Flores deslindó a Marcelo Ebrard

Claudia Selene Ávila Flores reveló que le costó mucho trabajo poder ingresar al evento y ya cuando pudo entrar fue tarde y no pudo participar.

“Me dicen que no estoy registrada en la delegación a pesar de formar parte del comité; me gané la nominación con el voto y aun así no me permitieron participar” Claudia Selene Ávila

De manera contundente, Claudia Selene Ávila Flores reafirmó que se trataba de violencia política de género.

“Esto es violencia política. Para ir al tribunal. Yo tengo la lista. Me dejaron fuera. Por supuesto que ellos sabían que yo iba. Lo hablamos varias veces” Claudia Selene Ávila

En su mensaje, Claudia Selene Ávila Flores destacó que se siente marginada por no someterse a las decisiones del grupo mayoritario dentro de Morena y ser una “diputada rebelde”.

“Es violencia política tener que pelear por un derecho que me gané; no están permitiendo que mi voz sea escuchada por el solo hecho de expresar opiniones distintas dentro del partido” Claudia Selene Ávila

En ese sentido, Claudia Selene Ávila Flores destacó que no está dispuesta a callar.

“Si el precio por estar o permanecer es ser un tapete, es ser una comparsa, es ser alguien sin voluntad, es ser un florero, pues prefiero dedicarme a otra cosa” Claudia Selene Ávila

Claudia Selene Ávila Flores puntualizó que sus declaraciones eran personales y no tenía nada que ver con Marcelo Ebrard.

“Deslindo, por supuesto, de esto, porque son mis decisiones personales. Le agradezco mucho a Marcelo. Marcelo, aparte de un gran líder, estadista, político, le debo muchísimo. Es mi sentir, no tiene nada que ver Marcelo” Claudia Selene Ávila