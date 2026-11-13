Claudia Curiel, secretaria de Cultura, anunció la creación de la primera licenciatura en música mexicana.

Desde el Conservatorio y Centro Cultural Tultepec, en el Estado de México, se brindará formación musical hasta el nivel profesional, señaló la secretaria.

“El nuevo Conservatorio y además Centro Cultural va a tener una ampliación en la formación artística que ya existe en el municipio y también va a dar continuidad a la enseñanza musical comunitaria hasta el nivel profesional” Claudia Curiel, titular de la Secretaría de Cultura

Asimismo, compartió que se brindará actualización y profesionalización docente con mecanismos de titulación para quienes ya se dedican a la enseñanza musical.

Primera licenciatura en música mexicana iniciará en 2028, señala Claudia Curiel

De acuerdo con Claudia Curiel, la primera generación de la licenciatura en música mexicana que se impartirá en el Conservatorio y Centro Cultural Tultepec, iniciará clases en 2028.

La secretaria de Cultura compartió que esta licenciatura contará “con un programa académico que reconozca la tradición y las prácticas musicales de nuestro territorio”.

Asimismo, señaló que se trabaja en 3 ejes para la formación musical en Tultepec con el nuevo Conservatorio y Centro Cultural. Estos son:

Incorporación de formación laboral básica en bandas de marcha en cuatro bachilleratos Creación de la primera licenciatura en música mexicana Actualización y profesionalización docente con mecanismos de titulación

La licenciatura en música se dará en el Conservatorio cuya construcción se encuentra a cargo del gobierno municipal y su conclusión está prevista para 2028.

Además, adelantó que se contará con una inversión de 40.2 millones de pesos para instrumentos musicales y equipamiento musical y tecnológicos que beneficiarán a 3 mil 500 estudiantes, de los que:

1500 de bachillerato

2000 de educación superior

De acuerdo con Claudia Curiel, el primer ciclo escolar, 2027-2028, empezará con la formación básica en cuatro bachilleratos.

Mientras que a nivel licenciatura, para música mexicana, iniciará en el ciclo 2028-2029, ya en el Conservatorio de Tultepec.